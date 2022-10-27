ڨوجيل يستقبل رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، اليوم الخميس، بمقر المجلس، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته سليمة مسراتي.

وأوضح صالح ڨوجيل في المستهل فائق حرص مجلس الأمة على التواصل مع جميع المؤسسات الدستورية في بلادنا. مبرزاً بأنّ السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تُعدّ هي ثمرة من ثمار الجزائر الجديدة. المنبثقة عن التعديل الدستوري لسنة 2020. المبادر به من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. الذي ارتأى ترقيتها إلى مصاف المؤسسات الرقابية. بعد أن كانت في السابق مؤسسة استشارية (الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته).

وأشاد في ذات السياق بتنوع وثراء تركيبة هاته الهيئة الدستورية وبالكفاءة التي تُميّز أعضاءها. لافتاً إلى أن أعضاءها منتظر منهم التصدي لمهامهم وفقاً لما هو موكل لهم في البند 205 من الدستور. فضلاً عن القانون 22-08 الذي يحدد طبيعة عمل وسير الهيئة. من خلال تعزيز مساعي إصلاح المنظومة القانونية وأخلقة الحياة العامة وتعزيز آليات المساءلة والمحاسبة.

من جهتها، أجزلت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تشكراتها إلى رئيس الجمهورية. على العناية والمكانة التي أولاها إلى الهيئة، مبدية استعدادها وكافة أعضائها. على عدم إدخار أي جهد في سبيل التصدي لمسؤولياتهم الدستورية على أكمل وجه. بالتنسيق مع باقي المؤسسات الوطنية ذات الصلة ومع البرلمان بغرفتيه.