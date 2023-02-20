ڨوجيل يستقبل رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا

استقبل صالح ڨوجيل، رئيس مجلس الأمة، صبيحة اليوم الاثنين، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا، موزيس ويتانغولا، والوفد المرافق له.

وحسب بيان لمجلس الأمة، تم استعراض، خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها على عديد المستويات، في ظل التوجيهات الاستراتيجية لرئيسي البلدين، وذلك بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

وذكر رئيس مجلس الأمة الضيف الكيني، بالثوابت التي ترتكز عليها السياسة الخارجية الجزائرية. والقائمة على مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير.

فضلا عن دعمها الدائم للقضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها. والجهود الرامية الى تصفية الاستعمار في افريقيا والعالم وفقا لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الهيئة الأممية وعلى رأسها القضية الصحراوية.

كما دعا رئيس مجلس الأمة الى أهمية تدعيم استقلالية القرار السياسي الافريقي. وتعزيزه باستقلالية قرارها الاقتصادي مع تبني مفهوم جديد لمبدأ عدم الانحياز في ظل التحولات الدولية القائمة وبعيدا عن مفاهيم الحرب الباردة.

مؤكدا في ذات السياق على القرارات الهامة المتخذة في أخر اجتماعات الاتحاد الافريقي بأديس أبابا منذ أيام.

ومن جهته أكد موزيس ويتانغولا، رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية كينيا على أن الموقف الكيني كان دائما ثابت وداعم للقضايا التحررية من الاستعمار في كل المحافل والمناسبات الافريقية والدولية. وفي مقدمتها حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

كما تناولت المباحثات، المساعي المبذولة من قبل القادة الأفارقة لتعزيز التعاون الإفريقي – الإفريقي. وتلك التي تصبو الى تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية. بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار البيان، إلى أن الوفد البرلماني الكيني برئاسة السيد موزيس ويتانغولا، يتواجد ببلادنا في الفترة ما بين 19 و24 فبراير الجاري، بدعوة من المجلس الشعبي الوطني.