ڨوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة

هنّأ رئيس مجلس الأمة، صالح ڨوجيل، إطارات وموظفي مجلس الأمة، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025.

وكتب ڨوجيل عبر الحساب الرسمي لمجلس الأمة: “إلى السيدات والسادة إطارات وموظفي مجلس الأمة بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة 2025. يطيب لي أن أتوجه إلى كافة إطارات وموظفي وعمال مجلس الأمة، باسمي ونيابة عن السيدات والسادة أعضاء المكتب وأعضاء مجلس الأمة بأخلص التهاني. متمنياً للجميع عاماً سعيداً، وداعياً الله أن يعيد هذه المناسبة عليهم وعائلاتهم جميعا بوافر الصحة والسعادة. عام سعيد وكل سنة وأنتم بخير”.