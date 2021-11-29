‏الباحثة الجزائرية ياسمين بلقايد تفوز بجائزة روبارت كوخ الألمانية

تمكنت ‏الباحثة الجزائرية ياسمين بلقايد، من الفوز بجائزة “روبارت كوخ 2021” الألمانية. وتعد هذه الجائزة، من الجوائز العلمية المرموقة في ‎ألمانيا.

وحسبما أعلنته المؤسسة الألمانية “روبار كوخ” على موقعها الالكتروني، تُوجت الباحثة الجزائرية بهذه الجائزة، نظير أبحاثها حول البكتيريا المجهرية والنظام المناعي.

وقد تمت مكافأة الباحثة الجزائرية، خلال حفل نظم ببرلين، نظير ابحاثها الثورية حول أهمية البكتيريا المجهرية للنظام المناعي. وكذا دور النسيج المجهري للأمعاء في تكوين البكتيريا المجهرية وآثارها المرتبطة بالأمراض المعدية و الالتهابية.

وأظهرت أبحاث ياسمين بلقايد بشكل قاطع كيف تتحكم البكتيريا التي تستوطن امعاءنا وجلدنا، في البكتريا المعوية ونظامنا المناعي. وبالتالي مساعدتنا على محاربة العوامل المعدية وكذا تقبل لغذاء كعامل دفاعي.

وياسمين بلقايد، باحثة جزائرية مولودة في سنة 1968 بالجزائر العاصمة. كما تحصلت الباحثة، على ماستر من جامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا، قبل ان تواصل دراستها العليا في فرنسا.

وعملت الباحثة، في المعهد القومي الامريكي لأمراض الحساسية والامراض المعدية. كما أشرفت على برنامج الميكروييوم وهي تشغل منصب استاذة بجامعة بنسلفانيا.

للإشارة، فإن مؤسسة روبار كوخ التي أنشئت في سنة 1907 هي مؤسسة غير ربحية. كما تهدف المؤسسة إلى ترقية التطور الطبي والبحث العلمي الأساسي في مجال الأمراض المعدية. وكذا مشاريع مماثلة لحل مشاكل ترتبط بالطب والنظافة.

كما أكدت المؤسسة، أن ياسمين بلقايد، قد تحصلت على جائزتها في نفس الوقت مع الاستاذ الالماني اندرياس بوملر كذلك لأبحاثه في مجال البكتيريا المعوية والنظام المناعي.

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