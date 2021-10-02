‏لعمامرة يستقبل السفراء الجدد لدى الجزائر

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، السفراء الجدد المعتمدين لدى الجزائر.

وقال لعمامرة على تويتر:” سعدت اليوم باستقبال السفراء الجدد المعتمدين لدى الجزائر لكل من النمسا

، قطر، الأردن وموريتانيا، وكذا ممثلة المنظمة الأممية للأغذية والزراعة.”

وأضاف:”نتطلع إلى مساهماتهم القيمة في ترقية علاقاتنا الثنائية وتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع الإقليمية والدولية.كما نتطلع الى علاقات أوسع.”