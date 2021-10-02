لعمامرة يستقبل السفراء الجدد لدى الجزائر
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، اليوم السبت، السفراء الجدد المعتمدين لدى الجزائر.
وقال لعمامرة على تويتر:” سعدت اليوم باستقبال السفراء الجدد المعتمدين لدى الجزائر لكل من النمسا
، قطر، الأردن وموريتانيا، وكذا ممثلة المنظمة الأممية للأغذية والزراعة.”
وأضاف:”نتطلع إلى مساهماتهم القيمة في ترقية علاقاتنا الثنائية وتعزيز التشاور والتنسيق حول الأوضاع الإقليمية والدولية.كما نتطلع الى علاقات أوسع.”
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