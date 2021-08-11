‫أكثر من نصف مليون تلميذ يغادرون المدرسة هذه السنة!

‫ النسبة الأكبر في الطورين الثانوي والمتوسط

أحصت وزارة التربية الوطنية، هذه السنة، أكثر من نصف مليون تلميذ معيد للسنة في الأطوار التعليمية الثلاثة، نسبة كبيرة منهم في الطورين الثانوي والمتوسط.

‫توصلت دراسة قامت بها نقابة “الكلا”، إلى‫ أن أكثر من 600 ألف تلميذ سيعيدون السنة في الطور الابتدائي، فيما يصل عدد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن الـ 17 إلى نصف مليون تلميذ.

‫وحسب المعطيات، فإن معدل الإعادة في الطور الابتدائي يتراوح بين 3 و 7 بالمائة، أما في الطور المتوسط، فإن نسبة الإعادة للتلاميذ تصل إلى 8 بالمائة، فيما تصل في الطور الثانوي إلى 5 بالمائة، من دون احتساب نسبة الإعادة في السنة الثالثة ثانوي التي تتجاوز نسبة 50 بالمئة.

‫ وحسب التقرير، فإن عدد التلاميذ الذين يغادرون مقاعد الدراسة قبل سن الـ 17 يصل إلى 500 ألف تلميذ، أي نصف مليون، وهو عدد مرتفع جدا مقارنة ببعض الدول الأخرى التي تضمن تمدرس أكبر عدد من التلاميذ.

‫وأرجعت المعطيات سبب هذه النسب الكبيرة إلى البرنامج الذي تعتمد عليه وزارة التربية الوطنية والمناهج التربوية التي يتم تغييرها كل سنة، إضافة إلى ضعف تكوين الأساتذة وعدم الاعتماد على الكفاءات.

‫ وحسب التقرير دائما، فإن 20 بالمائة من تلاميذ السنة الرابعة ابتدائي فقط من يستوعبون الدروس المقدمة لهم من قبل الأساتذة، ويجيبون بسهولة عن أسئلة الاختبارات، فيما يجد 80 بالمئة منهم صعوبة كبيرة في الفهم.

من جهة أخرى، فقد أحصت مراكز التكوين، السنة الماضية، أكثر من 100 ألف تلميذ تم طردهم من المؤسسات التربوية، وفشلوا في النجاح والانتقال في الأطوار التعليمية، حيث تم توجيههم إلى مراكز التكوين لاستكمال الدراسة والحصول على شهادة يضمنون بها مستقبلهم.