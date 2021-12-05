تسديد المخلّفات المالية للأساتذة وعمّال التربية قبل 31 ديسمبر
أكدت وزارة التربية الوطنية، بأنه سيتم تسديد المخلّفات المالية المتراكمة منذ سنوات، قبل 31 ديسمبر الجاري، مشيرة إلى أنها تلتزم برفع طلب للسلطات العليا للبلاد قصد مراجعة شبكة الأجور الخاصة بالأساتذة وعمال التربية، نظرا لارتفاع التكاليف المعيشية مقارنة بالأجر الذي يعدّ زهيدا.
وأكدت وزارة التربية الوطنية في محضر الاتفاق الذي تم توقيعه بينها وبين نقابة “الكناباست”، والذي تحوز “النهار” على نسخة منه، بأنها تلتزم بتنظيم مسابقة ترقية خاصة بالرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2021، أي قبل نهاية السنة الجارية، وكذا بعنوان سنة 2022.
وقالت في هذا الشأن، إنه للفصل في ملف الترقية إلى الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن”، قررت وزارة التربية الوطنية تنظيم مسابقة ترقية الأساتذة إلى رتبتي “رئيسي” و”مكوّن” في جميع المراحل التعليمية بعنوان سنة 2021، وفق الآليات والترتيبات التنظيمية المتعارف عليها، كما أكدت على تنظيم مسابقة ترقية لرتبتي “رئيسي” و”مكوّن” بعنوان سنة 2022.
أما بخصوص الرد على الطلب المتعلق بالأساتذة الموصوفين بالآيلين للزوال، وكذا أساتذة التعليم التقني في الثانويات، فإن وزارة التربية قررت إجراء امتحان مهني في دورة استثنائية لهذه الرتب بعنوان سنة 2021 قصد تسوية الحالات المتبقية نهائيا.
كما وعدت وزارة التربية بإعادة النظر في المنشور الوزاري المتعلق بالحركة التنقلية بالتشاور مع النقابات.
وكانت “الكناباست” قد طالبت بتخفيف الحجم الساعي عن الأساتذة مراعاة للظرف الاستثنائي، وفتح مناصب مالية جديدة للتوظيف لامتصاص جميع الساعات الإضافية.
وطالبت النقابة بتسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ 3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة “أستاذ مكوّن”، وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين، بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.
ومن المطالب أيضا، التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي” و”مكوّن”، وتسديد المخلّفات المالية المتراكمة منذ سنوات، والأهم هو إعادة النظر في المهام غير التعليمية البيداغوجية المسندة لأساتذة الطور الابتدائي، مع رفض إلزامهم بأداء مهام لا ينص عليها القانون، مع إخراج المدارس الابتدائية من وصايا البلديات، وضبط الحركة التنقلية للأساتذة بين الولايات بشكل يضمن الشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص.
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من المنتظر أن تعلن وزارة التربية الوطنية، خلال الأيام القليلة المقبلة، عن مسابقة ترقية تخص 20 ألف منصب. يتم تنظيمها قبل نهاية السنة الجارية.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن هذه المسابقة تشمل العديد من الرتب في الأطوار التعليمية الثلاثة، وتخص أيضا سلك التفتيش. ووفق ذات المعلومات، فإن هذه الامتحانات المهنية التي سيتم تنظيمها سنويا، تسمح للأساتذة من تحسين أجورهم. من خلال الزيادات التي تترواح بين 3 و8 آلاف دينار، والتي تكون حسب كل رتبة. فضلا عن الحصول على مهام إضافية تندرج ضمن النهوض بالقطاع، من خلال السهر على تنفيذ البرنامج الدراسي. إذ يتولى الأستاذ المكوّن مسؤولية المساهمة في تنفيذ الدورات التكوينية التي تنظمها الوزارة سنويا لفائدة الأساتذة، خاصة الملتحقين حديثا بالقطاع.
كما توكل إلى الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق بين أساتذة المواد، ومتابعة تنفيذ البرنامج الدراسي، والإشراف على الامتحانات الموحّدة. في حين يقوم برئاسة أساتذة نفس القسم، ويسهر على معالجة المشاكل البيداغوجية التي تعترضهم.
وستجري امتحانات التأهيل للالتحاق برتبتي “أستاذ مكوّن” و”أستاذ رئيسي” على مستوى مؤسسات التربية الوطنية وبإشراف مباشر من مديريات التربية. كما يمتحن المترشحون للمسابقة في اختبارين أساسيين يتعلقان بتعليمة الاختصاص وعلوم التربية بالنسبة لرتبة “أستاذ رئيسي”.
كما سيتم إجراء امتحانين في مادتي “التعليمية” و”هندسة التكوين”، إضافة إلى اللغة الأجنبية التي ستكون اختيارا بين اللغتين الفرنسية والإنجليزية. على أن يكون النجاح من نصيب من يتحصلون على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20.
وسيتم احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية، حيث يتم الاعتماد على مبدأ الجمع بين الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية. والأقدمية المكتسبة في رتبة الإدماج.
قرار التعيين والإدماج إلزاميين للمشاركة في مسابقة الترقية
كما أن التعيين والإدماج إلزاميين للمشاركة في المسابقة،حيث يتوجب على المترشح أن يكون متحصلا على وثيقة تثبت حصوله على القرار.
ومن جهة أخرى، اشترطت الوزارة ملفا على المترشحين يتكون من نسخة قرار التسمية وطلب قرار التثبيت. فضلا عن نسخة من أوّل محضر تنصيب، إضافة إلى استمارة المشاركة.
ويشارك في المسابقة بالنسبة للطور الابتدائي لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 5 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. للترقية إلى رتبة “أستاذ رئيسي” في المدرسة الابتدائية للترقية، إلى رتبة “أستاذ رئيسي”. كما تخص أيضا الأساتذة الرئيسيين في المدرسة الابتدائية الذين يثبتون خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. للترقية إلى رتبة “أستاذ مكوّن” في المدرسة الابتدائية. فيما تم تحديد نفس الشروط بالنسبة لأساتذة التعليم المتوسط والأستاذ الثانوي.
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