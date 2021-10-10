‫دخول جامعي من دون دراسة

‫أكثر من مليون و 600 ألف طالب التحقوا بالجامعات

‫افتتح، أمس، الموسم الجامعي في المؤسسات الجامعية عبر مختلف ولايات الوطن، حيث عرفت الجامعات حضورا كبيرا للطلبة، لكن في المقابل، فإن الدراسة كانت شبه منعدمة، بسبب عدم وجود الأساتذة من جهة، وعدم الانتهاء من تفويج الطلبة من جهة أخرى.

وقد عرفت، أمس، كل من جامعة “الجزائر 1” وجامعة “الجزائر 2” وجامعة “الجزائر 3” حضورا كبيرا للطلبة، وسط حذر كبير من قبل المسؤولين على احترام شروط الوقاية من فيروس “كورونا”.

‫من جهته، افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، الموسم الجامعي، وقال في كلمة ألقاها بمناسبة إعطائه الانطلاقة الرسمية للدخول الجامعي 2021 /2022 من القطب الجامعي للقليعة في تيبازة، إن “الدولة الجزائرية ومنذ الوهلة الأولى للاستقلال، عملت على تخصيص استثمارات ضخمة واعتمادات مالية معتبرة من أجل التعليم والتكوين في جميع الأطوار”.

وأضاف بأن تلك المجهودات تكللت بسنّ منظومة قانونية وتشريعية تضمن للمواطنين كافة حقوقهم في المعرفة، من خلال دمقرطة التعليم ومجانيته، مما سمح بتكوين موارد بشرية “مؤهلة وفائقة المهارات لقيادة البلاد في مختلف القطاعات، وبناء كفاءات وطنية قادرة على تحقيق التنمية”.

وأبرز الوزير في هذا السياق، مساهمة قطاع التعليم العالي في تحقيق نسب ومعدلات “عالية” في التنمية البشرية، جعلت الجزائر “تحتل مراتب متقدمة في الترتيب العالمي، وفقا لتقارير منظمات وهيئات دولية تحظى بمصداقية وحيادية كبيرتين”.

وعن واقع التعليم العالي بعد ستة عقود من الوجود، قال الوزير إنه يعرف “تطورا كبيرا”، اعتبره “نتاج عملية إصلاح طويلة بدأت سنة ١٩٧١، ولا تزال متواصلة”، قبل أن يسجل الوزير بأن ميزانية القطاع عرفت ارتفاعا تدريجيا منذ سنة 1971 إلى يومنا، مكّن من زيادة عدد الجامعات من جامعتين وملحقتين إلى ١١١ جامعة ومدرسة عليا ومراكز بحث.

وبالمناسبة، نوّه الوزير بقرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باستحداث مدرستين عليين للذكاء الاصطناعي والرياضيات، مسجلا بأنها “سابقة في تاريخ التعليم العالي بالجزائر”، على أساس أنها مبادرة تعدّ الأولى عربيا وإفريقيا، وستسمح بتكوين كفاءات مؤهلة لمواجهة التحديات العالمية.