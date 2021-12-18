‫نهائي كأس العرب 2021 .. ‫تونس 0 – الجزائر 2

‫رفع، سهرة أمس، قائد المنتخب الوطني، رايس وهاب مبولحي، كأس العرب في ملعب “البيت”، وسط أجواء احتفالية كبيرة وصور رائعة، كانت بمثابة مسك الختام لمشوار منتخب وعد بالعودة بالكأس إلى الجزائر ووفى بوعده.

‫وتوّج المنتخب الجزائري بكأس العرب قطر 2021 ، عقب فوزه في المباراة النهائية على المنتخب التونسي، بهدفين من دون رد، في مباراة انتهى وقتها الأصلي على نتيجة التعادل السلبي، وسجل الهدف الأول أمير سعيود في الشوط الإضافي الأول، وتحديدا في د 99، ووقع براهيمي الهدف الثاني في آخر لحظة من المباراة في د 125.

‫بداية اللقاء كانت متكافئة إلى حد بعيد، وتمركز اللعب أكثر في وسط الميدان، وكانت أول محاولة من جانب “الخضر” في د 2 عن طريق ركنية من بلايلي، تعود الكرة إلى براهيمي والحارس في المكان المناسب.

وجاء الرد من طرف المنتخب التونسي في د 14 على إثر تنفيذ مخالفة، وبرأسية الكرة تصطدم في العارضة الأفقية لمرمى مبولحي، بعدها شهدا ضغطا طفيفا من جانب أشبال منذر الكبيّر، وجاءت أخطر الفرص في د 19 عن طريق فرجاني الساسي، الذي سدد بقوة بعد توغله في منطقة العمليات، لكن مبولحي حوّل الكرة إلى الركنية، وفي د 21 ضيّع مزياني أخطر فرصة للمنتخب الوطني في المرحلة الأولى، بعد تلقيه كرة على طبق من بونجاح، غير أن مزياني الذي كان في وضعية وجها لوجه، ذهبت كرته خارج المرمى. بعدها شكل “الخضر” ضغطا على منطقة المنافس، وأتيحت عدة فرص لم يتم استغلالها كما ينبغي، من بينها توغل بلايلي في د 33 في منطقة العمليات، يمرر الكرة إلى براهيمي وتسديدته تصطدم بالدفاع، وشهدت العشر دقائق الأخيرة من المرحلة الأولى، اندفاعا بدنيا كبيرا بين لاعبي المنتخبين، وجاءت آخر فرصة في هذه المرحلة لصالح تونس، وعن طريق المساكني في الوقت بدل الضائع، إلا أن تسديدته مرت جانبية.

‫المرحلة الثانية من المباراة عرفت بدايتها محاولات أكثر من جانب المنتخب الجزائري، وكانت أول فرصة لـ”الخضر” عن طريق بلايلي في د 52، الذي وزّع الكرة التي لمست يد مدافع المنتخب التونسي، وبعد اللجوء إلى تقنية “الفار”، أكد الحكم عدم وجود ركلة جزاء، وتلت هذه المحاولة تسديدة من بونجاح، لكن كرته مرت جانبية، وبعد ذلك وفي ظل الضغط الكفيف للحضر، إعتمد المنتخب التونسي، على الهجمات السريعة، كما تحصل على عدة كرات ثابتة، لكن استماتة الدفاع الجزائري حال دون تشكيل خطورة كبيرة على مرمى الحارس مبولحي، وجاءت أخطر فرصة من طرف الجزيري الذي توغل بسرعة، لكن كرته مرت جانبية.

‫في الوقت الإضافي الأول، كانت أول فرصة لتونس، وعن طريق السليتي الذي صدمت كرته بالدفاع، وفي د 92 محاولة من براهيمي، لكن كرته مرت جانبية.

وفي د 96 بونجاح يمرر لسعيود، هذا الأخير يتردد وتضيع الفرصة، ليعود نفس اللاعب في د 98، ويسجل الهدف الأول في المباراة بتسديد يسارية قوية، وفي د 104 السليتي يرد بتسديدة مرت جانبية، وآخر فرصة في هذا الشوط كانت في د 105، تسديدة من الساسي مبولحي يتدخل.

‫في الشوط الإضافي الثاني، كانت عدة فرص للمنتخب التونسي، وضيّع في عديد المرات عن طريق العربي الذي ذهبت تسديدته جانبية في د 110، تلتها تسديدة أخرى مرت فوق العارضة، وتواصل الضغط من جانب “النسور”، مع اعتماد الجزائر على الهجمات المعاكسة، وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني، تحصل المنتخب التونسي على ركنية، عرفت تواجد كل اللاعبين، بمن فيهم الحارس، واستغل بن العمري الكرة ومررها لبراهيمي الذي وجد نفسه أمام شباك شاغرة ليوقع الهدف الثاني، وينهي المباراة، بتتويج المنتخب الجزائري عقب فوزه بهدفين من دون رد، وهو اللقب الأول للجزائر في هذه المنافسة.

الرئيس تبون: “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، المنتخب على تتويجه بكأس العرب قطر 2021، على حساب المنتخب التونسي بثنائية نظيفة.

وقال الرئيس تبون في تغريدة له على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”: “مبروك يا أبطال العرب.. الله يفرحكم كيما فرحتونا”.

وأبدى رئيس الجمهورية اهتماما بمشوار المنتخب الوطني في منافسة كأس العرب، وهنأ المنتخب الوطني في مختلف محطات الدورة، وصولا إلى المحطة الختامية.

بوڤرة: “هذا التتويج هدية إلى الجزائريين والفلسطينيين وسكان غزة”

“الحمد لله رب العالمين، كل الشكر للاعبين على ما قدموه في هذه الدورة، نستحق الفوز بالنهائي، لقد حافظنا على التركيز إلى غاية آخر لحظة، وأذكر بأنني قلت في حال كنا ترغب في التتويج علينا الفوز على المنتخبات الأحسن.. فخور جدا بما حقنناه من مكاسب في هذه الدورة الرائعة، أهنئ نفسي بهذا التتويج في أول تجربة لي كمدرب، وهو مهدى لكل الجزائريين والفلسطينيين وسكان غزة على وجه الخصوص”.

منذر الكبيّر: “الجزائر منتخب كبير ومبروك على التتويج”

قال مدرب منتخب تونس، منذر الكبيّر بعد اللقاء: “كنا ننتظر أن تكون مباراة قوية وتنافسية.. اللاعبون لم يقصّروا طيلة اللقاء، مشوارنا كان محترما، ومنتخب الجزائر منتخب كبير، ومبروك عليه التتويج”.

سعيود: “تتويجنا مستحق لأننا واجهنا جميع المنتخبات المرشحة”

“الحمد لله كثيرا، نهدي هذا التتويج إلى الشعب الجزائري، إلى عائلتي الصغيرة وجميع عائلة سعيود.. بالنسبة للمباراة وقبل الهدف، حاولت عدة مرات أن أركز أمام المرمى، أخفقت في مرتين، وجاء التوفيق في الثالثة التي استقرت داخل الشباك.. التتويج أكثر من مستحق بالنسبة لمنتخبنا، لأننا واجهنا كل المنتخبات المرشحة في هذه البطولة وفزنا عليها”.

بونجاح: “تتويجنا مستحق..”

قال مهاجم المنتخب الوطني، بغداد بونجاح، عقب التتويج بكأس العرب: “عملنا كمجموعة، حاولنا عدم تلقي أي هدف، خاصة بعد التسجيل، وأتيحت لنا عدة فرص، وتمكنا من التسجيل، لقد خضنا مشوارا صعبا وكبيرا، بخوض ستة لقاءات في مدة 20 يوما، الحمد لله وتتويجنا مستحق”.

بلايلي: “الحمد لله فرّحنا الشعب الجزائري”

أكد يوسف بلايلي بعد التتويج، على أحقية المنتخب الوطني بالكأس العربي وقال: “الحمد لله أننا فرّحنا الشعب الجزائري، لقد لعبنا أمام منتخبات كبيرة، والحمد لله دعوات الوالدين ربحتنا”.

وكان يوسف بلايلي قد كتب على قميصه الداخلي، الذي أظهره بعد المباراة: “شكرا أبي.. شكرا هواري بوضو”، وكان التتويج فرصة لبلايلي للتوجه بالشكر للممثل المرحوم بوضو، الذي دعا في سنوات سابقة للإهتمام بجوهرة الكرة الجزائرية.

محرز: “الشعب الجزائري فخور بكم”

هنأ نجم المنتخب الوطني، رياض محرز، “الخضر” على التتويج بكأس العرب عقب الفوز على تونس بثنائية نظيفة، وكتب محرز على حسابه الخاص عبر “الفايسبوك”: “الشعب الجزائري فخور بكم.. الحمد لله”.

ونشر محرز صورة لفرحة اللاعبين مباشرة بعد إطلاق الحكم الألماني لصافرة النهاية، وأرفق تغريدته بأعلام الجزائر.

الجزائر بطلة “مونديال” العرب “فيفا” قطر 2021 لأول مرة

حسمت الجزائر تتويجها بلقب بطولة كأس العرب “فيفا” قطر 2021، بعد نهائي بطولي ضد المنتخب التونسي امتد إلى الدقيقة 120، ولم يترك “الخضر” أي مجال للمنافس من أجل صنع المفاجأة والذهاب على حسابهم إلى ركلات الترجيح، بعدما تمكن من تسجيل الهدف الثاني بأقدام براهيمي، ويعدّ هذا التتويج الأول بالنسبة للجزائر في ثالث مشاركة له في البطولة العربية منذ أول طبعة سنة 1963.

الفاف” تضمن 5 ملايين دولار في الخزينة

بفضل تتويج المنتخب الوطني للاعبين المحليين ببطولة كأس العرب، سيستفيد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، من جائزة مالية قدرها 5 ملايين دولار، وهي قيمة أكبر من التي دخلت خزينته بعد فوزه بكأس إفريقيا في نسختها الأخيرة سنة 2019، لتضاف هذه القيمة إلى جملة المكاسب التي حققتها الجزائر من خلال مشاركتها في “مونديال العرب” بقطر.

سعيود على طريقة ميسي ويفجّر ملعب “البيت”

سجل أمير سعيود هدفه الأول في دورة كأس العرب، بمناسبة المباراة النهائية على طريقة النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حين وضع الكرة بتسديدة رائعة في شباك الحارس التونسي، الذي وقف يتفرج عليها وهي تزور شباكه، مفجرا فرحة كبيرة على مستوى جهة أنصار “الخضر” في مدرجات “البيت”. ويبقى أغلى ما سجل في هذه الدورة، فضلا عن جماليته، بسبب أنه مكن رفقاءه من التتويج في النهاية بلقب كأس العرب لأول مرة.