10 ألاف مكتتب في عدل1 و2 بـ8 ولايات سيتسلمون شققهم هذا الشهر

برمجت وزارة السكن و المدينة و العمران أزيد من 10 الاف مكتتب في برنامج عدل و2 لتسلم شققهم هذا الشهر

وحسب وثيقة عن برنامج التوزيع تحوز “النهار اون لاين” على نسخة منها فإن المكتتبين مقسمين على 8 ولاية

وحسب ذات الوثيقة فإن 400 مكتتب في ولاية بسكرة سيتسلمون شققهم هذا الشهر في إطار برنامج عدل 2.

كما سيتسلم 700 مكتتب في برنامج عدل 2 على مستوى ولاية تيارت شققهم هذا الشهر كذلك.

اما بالعاصمة فستسلم 1929 مكتتب في برنامج عدل 2 شققهم بالإضافة إلى 3599 مكتتب في اطار بنامج عدل1.

وفي سياق ذي صلة سيتسلم 1500 مكتتب في برنامج عدل 2 شققهم على مستوى ولاية سطيف.

و خصوص ولاية معكسر فقد تم برمجة 435 مكتتب في Yطار برنامج عدل 2 لتسلم شققهم

كما تم برمجة 830 مكتتب بولاية بومرداس في اطار برنامج عدل 1و2 لتسلم شققهم هم كذلك

كما برمج 112 مكتتب بولاية خنشلة للحصول على شققهم هذا الشهر في إطار برنامج عدل 2

أما ولاية ميلة فتم برمجة 500 مكتتب في برنامج عدل 2 للحصول على شققهم.