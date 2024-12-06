10 دول أوروبية تسهّل الحصول على تأشيرة شنغن

كشفت إحصائيات إصدار التأشيرات الأخيرة عن فوارق كبيرة بين دول منطقة شنغن. إذ إن بعض الدول لديها معدلات رفض عالية نسبيًا، بينما تعد دول أخرى أكثر تساهلاً مع المتقدمين لطلب التأشيرة.

وبالاستناد إلى هذه الإحصائيات، فإن الدول الأوروبية العشر التي تكون فرص الحصول على تأشيرة شنغن فيها هي الأعلى في عام 2024 جاءت كما يلي:

أيسلندا: رفض 2.2% فقط من الطلبات، تأتي الدولة على رأس القائمة.

سويسرا: نسبة الرفض 10.7%.

لاتفيا: تم رفض 11.7% فقط من الطلبات.

إيطاليا: الدولة تتقدم في الترتيب بمعدل رفض يصل إلى 12%.

لوكسمبورغ: تم رفض 12.7% من الطلبات.

ليتوانيا: نسبة الرفض تصل إلى 12.8%.

سلوفاكيا: تم رفض 12.9% من الطلبات.

ألمانيا: نسبة الرفض 14.3%.

النمسا: تمامًا مثل ألمانيا، يبلغ معدل الرفض في هذا البلد 14.3%.

وأغلقت اليونان هذا التصنيف بمعدل رفض قدره 14.7%.

هل يمكنني تقديم عدة طلبات للحصول على تأشيرة شنغن في وقت واحد؟

يتم طرح هذا السؤال بشكل متكرر من قبل المتقدمين. لسوء الحظ، تنص اللوائح المعمول بها في ما يتعلق بمنح التأشيرات. على أنه عندما يتعين على المسافر السفر إلى عدة دول في منطقة شنغن. فإن الدولة العضو المختصة بدراسة الطلب هي دولة الوجهة الرئيسية، مع الأخذ في الاعتبار مدة الرحلة والغرض من البقاء.

في حال استحالة تحديد الوجهة الرئيسية، فإن بلد الدخول الأول إلى أوروبا هو الذي يجب إدخاله لطلب تأشيرة شنغن.

علاوة على ذلك، من الشائع ألاَّ يبدأ المسافر رحلته من البلد الذي أصدر له التأشيرة. خاصة بسبب المواصلات الجوية التي تجبره على العبور عبر دول أخرى. أو عندما يرغب في الاستفادة من رحلته بالمرور عبر عدة دول قبل الوصول إلى وجهته الرئيسية.

وعلى الرغم من أن اللوائح تسمح بهذه الممارسة. إلا أن هذا الخيار لا يعفي المسافر من تقديم دليل على إقامته في منطقة شنغن في كل مرة يعبر فيها الحدود.