10 سنوات حبسا تهدد “بوعوينة” وشركائه كانوا بصدد ابرام صفقة بيع 420 قرص مهلوس بالعاصمة

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 100 الف دج، في حق 4 متهمين موقوفين. عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض، مع التماس القاء القبض على المتهم الفار.

وفي تفاصيل القضية، فانه عملية ايقاف المتهمين جاء في اعقاب تنقل رجال الامن الحضري الثالث ببرج الكيفان. الى إحدى الأحياء المجاورة لفك مشاجرة عنيفة استعمل فيها أسلحة بيضاء.

وخلال مداهمة المكان لتوقيف الشابين المتخاصمين كل من المتهم ” هشام” والمدعو ” ب.محمد”. تم العثور على سيارة هذا الأخيرة التي تعود لزوجته كمية معتبرة من المؤثرات العقلية. بحيث قدرت الكمية ب420 قرص من نوع ” بريغابريل ” ومبالغ مالية تتراوح بين4و10 آلاف دج.

وخلال جلسة المحاكمة تراجع المتهم الرئيسي” م.ب” عن تصريحاته الأولية التي ادلى بها خلال مجريات التحقيق. مصرحا بأن الكمية التي ضبطت بحوزته لم تكن موجهة للترويج والبيع إنما بغرض الاستهلاك الشخصي. كما أنه المتهمين ” زكي”و” سميدة” ليس لهما علاقة بتلك السموم.

كما تمسك باقي المتهمين بنفي النهم والوقائع المنسوبة اليهم جملة وتفصيلا ” بحيث أكد كل واحد فيهم. بأن تواجدهم بالامكنة كان صدفة، وخلالها وقعت مشاجرة بين ” م.ب”و ” هشام”. أما المؤثرات العقلية المضبوطة بالسيارة ليست ملكهم الشخصي.