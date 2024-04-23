10 سنوات سجنا تهدد كهل استغل سلاح والده المجاهد للتهديد بالقتل

التمس النائب العام بمحكمة الجنايات الإبتدائية بالدار البيضاء اليوم الثلاثاء، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا. في حق المتهم الموقوف ” ع. عبد الرحمان'” 47 سنة، رب أسرة يقطن بباب الوادي. لتورطه في جريمة تهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري من نوع ” كلاشينكوف “.

وتبين أن السلاح محل الجريمة، يعود لوالده المجاهد ” ع.علي” المتوفي منذ قرابة 10 سنوات احد ابطال ” معركة الجزائر”. واستغله المتهم لترهيب خصومه في الحي ، عند كل مشاجرة يقترفها. المعلومة التي استغلها رجال الضبطية لمباشرة تحقيق ضد المتهم.

وكشفت جلسة المحاكمة أن تفجير وقائع قضية الحال، تعود إلى تاريخ 26 جويلية 2023. أين وردت معلومات مؤكدة إلى مصالح أمن العاصمة، مفادها أن المدعو ” ع. عبد الرحمان” المتهم محل المتابعة. وخلال إرتكابه مشاجرة مع الضحية المسمى ” ع.منير” على مستوى شارع ” باتريس مرامبوا” بحي القصبة بسبب اختلاف حول وضع طاولة.

واثناء المشاجرة قام المتهم بتهديد ضحيته بالقتل مخاطبا اياه بعبارة ” دوك نروح نجيب سلاح بابا ونفريها معك..”. ثم قام بالصعود إلى المنزل بالطابق الثاني أيم قام بجلب السلاح. قبل أن يتدخل أحد السكان ونهاه عن ذلك.

واستمرارا لاجراءات التحقيق، تنقل رجال الشرطة إلى منزل المتهم ” ع.عبد الرحمان “، بتاريخ 26 جويلية 2023. أين تم ضبط السلاح من نوع ” رشاش” الصنف الأول ” مات 49 عيار ملم”. مخفي في المدفأة المركزية للمنزل، فتم حجزه مع مخزن فارغ.

اعترافات المتهم

ولدى سماع المتهم في إطار التحقيق، اعترف خلال جميع مراحل التحقيق بأن السلاح المضبوط بحوزته. يعود لوالده المجاهد المتوفي منذ 7 سنوات، وكانت وصيته الوحيدة قبل الموت الاحتفاظ به وعدم تسليمه للسلطات الأمنية.

كما صرح المتهم بأنه بيوم الوقائع 19 جويلية 2023، تشاجر مع الضحية ” ع.منير” بالحي. وخلالها قام بتهديده لفظا فقط، ولم يقم باشهار السلاح في وجهه، بل قام باخراجه. ولدى نزوله عاد إلى المنزل، بطلب من أحد السكان، خشية حدوث لي مكروه وهو في لحظة غضب.

وكشفت الخبرة الباليستية المنجزة بمخبر الشرطة بتاريخ 23 جويلية 2023، اكدت ان السلاح يعد من الصنف الاول، يحمل رقم تسلسلي 74942، كما تم التعرف على الصمات.

وفي الجلسة اعترف المتهم بواقعة التهديد فقط بواسطة سلاح والده، وانكر إستعماله في مسرح الجريمة، مبررا أن سبب احتفاظه بالسلاح الناري هو وصية والده المرحوم .

من جهتها القاضي خلال المناقشة، وبعد الاطلاع عن نتائج البحث الاجتماعي للمتهم، تبين بأنه شخص يتعاطى المخدرات، ومسبوق في التهديد، بحيث اجمع سكان حيه بباب الوادي وكل من يعرفه، بأنه معتاد تهديد الغير بواسطة السلاح محل الجريمة، في كل مرة يتشاجر في الحي، وهي المعلومة التي وصلت إلى رجال الضبطية بسرعة البرق، ليتم حجز السلاح بأمر من نيابة الجمهورية بمحكمة باب الوادي، مع متابعة المتهم قضائيا.