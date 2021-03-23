10 قتلى بعملية إطلاق نار في كولورادو الأمريكية

أسفرت عملية إطلاق نار وقعت في متجر بمدينة كولورادو الأمريكية عن مقتل 10 أشخاص بينهم شرطي.

وقد تمكنت الشرطة من إصابة المشتبه فيه وإلقاء القبض عليه .

وذكرت الشرطة أنه لا يعرف الدافع وراء الحادثة التي وقعت مساء يوم الاثنين في متجر كينغ سوبرز .

وقالت شرطة المدينة للصحفيين :”قتل عدة أشخاص في هذا الحادث، ويؤسفني أن أبلغكم أن أحدهم من فريق شرطة بولدر”.

وقال إن من المعتقد أن الشخص المحتجز هو المصاب الوحيد الذي بقي على قيد الحياة.

وأظهر تسجيل مصور من مسرح الأحداث أذاعته محطات تلفزيونية اقتياد رجل لخارج المتجر وهو موثق اليدين قبل نقله لسيارة إسعاف.

وقال ياماغوتشي أيضا إن الشرطة تلقت بلاغا عن حادثة ثانية بمبنى سكني، لكن تبين أن لا صلة له بواقعة المتجر.