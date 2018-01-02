100 جريح.. خمور وأقراص «إكستازي» في احتفالات «الريفيون»

أغلب الإصابات المسجّلة سببها الإفراط في تناول المشروبات الكحولية

حجز كميات هامة من الخمور والأسلحة البيضاء في مختلف الولايات

تسبّبت احتفالات نهاية رأس السنة، في إصابة أزيد من 100 شخص بجروح متفرقة، في العديد من ولايات الوطن، من بينها حالات خطيرة استدعت أيضا إخضاع أصحابها إلى عمليات جراحية استعجالية، كما سجلت مصالح الحماية المدنية 10 وفيات جراء حوادث المرور.

في وهران، سجلت ليلة أول أمس، استعجالات مستشفى أول نوفمبر الجامعي بوهران، 3 اعتداءات باستعمال الأسلحة البيضاء، أخطرها بالعين البيضاء، أين تعرض شاب في العشرينات من العمر لـ8 طعنات خنجر على مستوى الظهر، بعدما كان برفقة أربعة من رفاقه يحتسون الخمر، لتنشب بينهم ملاسنات تحولت إلى مشادات بالأسلحة البيضاء.

كما أصيب آخر يبلغ من العمر 19 سنة إثر اعتداء بشع من قبل مجموعة أشرار اعتدوا عليه بزجاجة خمر مكسورة، أين أصيب على مستوى الوجه، قبل سرقة هاتفه النقال بحي العقيد لطفي في وقت جد متأخر من الليل.

كما سجل اعتداء آخر شهدته منطقة ڤديل، أين أصيب شاب كان في محله التجاري لإصابات خطيرة بالسلاح الأبيض على مستوى الوجه، بعدما قام المتهمون الذين كانوا في حالة سكر متقدمة بالتلفظ بكلمات نابية قرب منزله العائلي، أين يتواجد محله، ليتعرض للاعتداء بعد مطالبته لهم بالكف عن ذلك، حيث تسبب له الاعتداء في 14 غرزة على مستوى الوجه بعد نقله لاستعجالات مستشفى أول نوفمير بوهران.

جرحى بطعنات خنجر في تيزي وزو بسبب «الريفيون»

أما بولاية تيزي وزو، فسجلت مختلف مؤسساتها الاستشفائية المنتشرة عبر كامل التراب الولائي على غرار بوغني عزازڤة والربعاء ناث إيراثن وذراع الميزان وواڤنون، المئات من الإصابات والجرحى، نتيجة احتفالات «الريفيون» منها حالات تتعلق بالشجارات، لاسيما بالملاهي الليلية، وأخرى ناجمة عن السقوط نتيجة حالة السكر واللاوعي وحوادث المرور.

وفي هذا الشأن، استقبل المستشفى الجامعي ندير محمد بعاصمة الولاية في ليلة «الريفيون»، خمسة حالات تتعلق بالضرب بالخناجر إحداهم خطيرة، استدعت إدخال صاحبها على عجالة إلى غرفة العمليات، إضافة إلى تسجيل العديد من الإصابات بالكسور والصدمات، من بينها حالات خطيرة استدعت إخضاع أصحابها إلى عمليات جراحية إستعجالية.

إصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة بتكجدة في البويرة

أصيب ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية، 3 أشخاص بجروح متفاوتة بأعالي تكجدة، في معركة بين مجموعة من الشباب السكارى، وحسب مصدر محلي، فإن الشرارة الأولى لذات المعركة التي استعملت فيه العصي والهراوات وحتى الحجارة، كانت مجرد ملاسنات بين مجموعتين من الشباب غير بعيد عن نزل تكجدة، وبالضبط بالطريق المؤدي إلى جهة شالي ديكاف، بعدها تحولت إلى مشادات وتبادل للكمات لتتطور إلى معرك بالعصي والهراوات.

حجز مخدرات وأسلحة بيضاء ليلة «الريفيون» في البليدة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني ببوعرفة، من إلقاء القبض على أربعة 4 أشخاص مسبوقين قضائيا، في قضايا المتاجرة بالمخدرات، حيث تم حجز 1 كلغ من المخدرات وأسلحة بيضاء كانت لدى المتهمين.

عملية حجز المخدرات جاءت بعدما وردت معلومات مؤكدة، إلى أفراد الفرقة عن وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات داخل مسكنهم العائلي، على إثر ذلك تم وضع خطة محكمة، من أجل ترصدهم، حيث تمكنت عناصر الفرقة من توقيف المشتبهم فيهم في حالة تلبس، وحجز ما يقارب 1 كلغ من الكيف المعالج، 6 أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع، وبعد تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهم بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.

حجز ألفي قارورة خمر بمناسبة الاحتفال برأس السنة في البويرة

بولاية البويرة، تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية من حجز ألفي قنينة خمر بعد تفتيش بيت متهم وسط مدينة البويرة، وحسب بيان خلية الإعلام لأمن الولاية، فإن عناصر الشرطة القضائية استغلوا معلومات تفيد بأن المتهم المسمى «ع.ل» والمدعو «علاوة» جلب كمية كبيرة من قارورات الخمور قصد المتاجرة فيها بمناسبة احتفالات رأس السنة الميلادية. وبموجب إذن التفتيش من طرف وكيل الجمهورية، تم العثور على الكمية المذكورة، وعلى إثرها تم تحرير محضر قضائي بعد سماع المتهم وتم تحويله على الجهة القضائية المختصة.

استرجاع خمور وأسلحة بيضاء في مستغانم

المحجوزات التي تم تسجيلها بولاية مستغانم بمناسبة الاحتفالات برأس السنة، لم تختلف كثيرا عن باقي الولايات، حيث تمكن الأمن الحضري لعين سيدي الشريف التابعة لأمن ولاية مستغانم من حجز كمية معتبرة من المشروبات الكحولية من مختلف الأنواع والأحجام التي كانت تروج من قبل عصابة إجرامية من دون رخصة والمقدرة بقرابة 6 آلاف وحدة، وذلك إثر الدوريات المكثفة التي وضعتها الأجهزة الأمنية لتأمين الاحتفالات برأس السنة، مع توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة محظورة من مختلف الأنواع والأحجام، فيما تمكن الأمن الحضري الخارجي الصور بأمن دائرة عين تادلس من حجز أكثر من 2700 وحدة من المشروبات الكحولية وتوقيف شخص أودع رهن الحس المؤقت.

أقراص «إكستازي» للاحتفال برأس السنة في وهران

تمكنت، ليلة رأس السنة الميلادية، عناصر الأمن الثاني بحي البلاطو في وهران، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم فتاتين ينحدرون من ولاية بجاية، تنقلوا إلى ولاية وهران للاحتفال بنهاية السنة، ضبطت بحوزتهم كمية من أقراص «الإكستازي»، العملية التي نفذتها ذات العناصر خلال دوريات روتينية لها في إطار المخطط الأمني الاستثنائي المسطر خلال احتفالات رأس السنة الميلادية، تمت بعد الاشتباه في سيارة كان على متنها الموقوفون، ليتم بعد إخضاعهم للتفتيش بحجز مجموعة من أقراص «الإكستازي» إلى جانب خمور وواقيات جنسية، ليتم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى مقر الأمن الحضري الثاني للتحقيق معهم قبل تقديمهم أمام العدالة للبث في قضيتهم.