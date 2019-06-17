100 مليار دينار لتطهير المصبّات المائية والفراغات الصحية

كشف عبد الوهاب برتيمة رئيس اللجنة العملية للأمراض المتنقلة عن طريق المياه، عن إعداد إستراتيجية وطنية للوقاية من الأمراض المتنقلة.

تحت إشراف وزارة الداخلية تهدف للوقاية من هذه الأمراض وتفادي عودتها عبر أزيد من 4500 منبع مائي.

وأضاف في برنامج ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الأولى، أن اللجنة جهزت إستراتيجية وطنية بعد انضمام قطاعات وزارية هامة.

على غرار وزارات الدفاع الوطني، التربية الوطنية، الشؤون الدينية والتعليم العالي.

وذلك من أجل الحماية وتسيير المياه من خلال إحصاء المنابع التي تسيرها الجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية الأخرى.

والنقاط السوداء للمياه الصالحة للشرب، مضيفا أن هذه اللجنة تتمتع بامتداد ولائي وبلدي من خلال مكتب حفظ الصحة البلدي الذي سيتم قريبا تنظيمه عبر مرسوم تنفيذي جديد.

وأضاف ذات المتحدث، أنه تم تزويد جميع مكاتب حفظ الصحة بجميع البلديات بمحافظ تحاليل للقيام بتحاليل دورية للمياه.

من أجل الحماية والإرتقاء بالخدمة العمومية.

وبشأن الإستراتيجية الوطنية أكد أنها تقوم على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بالإعلام والتحسيس وإعداد الإطار القانوني.

وإحصاء جميع المنابع المائية من أجل الحماية وتجنب الإصابة بالأمراض المتنقلة.

كاشفا عن إحصاء 5892 منبع طبيعي من بينها 5465 منبع موجه للمياه الصالحة للشرب.

أما فيما يتعلق بالتطهير كشف عن الإتفاق على دعم وزارة الموارد المائية بأزيد من 100 مليار دينار للقيام بعمليات تطهير.

لنحو 240 ألف من النقاط السوداء الموجودة على مستوى المصبات المائية والقضاء على خزانات الصرف الصحي العشوائي.

والفراغات الصحية الموجودة على مستوى أقبية العمارات وتدعيم محطات التصفية وإعادة تأهيلها وغيرها على مدار 3 سنوات.