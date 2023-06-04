1000 تذكرة لأنصار المولودية في “الكلاسيكو”

تحصّلت إدارة مولودية الجزائر، على 1000 تذكرة، بمناسبة لقاء الكلاسيكو، المرتقب هذا الثلاثاء أمام المضيف شبيبة القبائل.

ويلتقي العميد بالكناري، بعد غد الثلاثاء، بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، في قمة الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة الأولى.

وكشفت إدارة المولودية سهرة أمس السبت، في بيان عبر حسابها على “فيسبوك” بأن حصة التذاكر الخاصة بأنصارها في “الكلاسيكو” قدرت بـ 1000 تذكرة.

كما أوضحت في السياق ذاته، بأنها ستوافي عشاقها بتفاصيل أكثر حول مكان وزمان البيع في الساعات القادمة.