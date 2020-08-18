1000 حالة منذ فتح الحدود.. كورونا تعود للانتشار في تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، أمس الإثنين، عن تسجيل 78 حالة جديدة بفيروس “كورونا”، بينها 71 إصابة محلية و 7 حالات وافدة.

وكشفت الوزارة بأنها أجرت 947 تحليل مخبري، ليبلغ إجمالي التحاليل 113972، فيما ارتفع إجمالي المصابين باحتساب 78 حالة جديدة، إلى 2185 حالة مؤكدة.

وتوزعت الإصابات بين 1362 حالة شفاء و 56 وفاة و 767 إصابة لا تزال حاملة للفيروس، من بينها 23 حالة متكفل بها في المستشفى و 8 حالات في العناية المركزة.

وقد عاد الوضع الوبائي في تونس للتأزم مرة أخرى بعد فتح الحدود بتاريخ 27 جوان الفارط، حيث سجل من وقتها إلى غاية اليوم 983 حالة مؤكدة بالفيروس، منها 424 حالة وافدة و559 محلية و6 حالات وفاة.

وتوصف ولاية قابس حاليا بكونها بؤرة تفشي جديدة للوباء، تليها مدن سوسة، القيروان، مدنين، جندوبة، القصرين والعاصمة تونس من حيث خطورة انتشار فيروس “كورونا”.