1000 دينار دعم لمربي المواشي عن كل قنطار من الأعلاف

سعر الأعلاف سينخفض من 2700 دينار إلى 1550 دينار

القرار سيخفض سعر المواشي واللحوم في السوق

قررت الحكومة دعم أسعار الأعلاف الموجهة لمربي المواشي، حيث ستصل نسبة الدعم إلى 35 من المئة من سعرها الحالي بقيمة مالية حددت بـ 1000 دينار جزائري عن كل قنطار، وهو ما من شأنه أن يساهم بنسبة كبيرة في انخفاض أسعار المواشي.

وحسب المعلومات التي تحوزها “النهار” نقلا عن مصادر حكومية، فإن الوزير الأول، أحمد أويحيى، قد وقع نهاية الأسبوع المنصرم، على قرار يقضي بتوجيه الدعم المالي لمربي المواشي، وهذا من خلال دعم سعر الأعلاف التي يصل سعرها إلى 2700 دينار جزائري للقنطار قبل توقيع قرار الوزير الأول، على أن ينزل إلى 1550 دينار جزائري للقنطار بعد الشروع في اعتماد الدعم.

وحسب ذات المصادر، فإن الألف دينار جزائري التي سيتم توجيهها كدعم لكل قنطار من أعلاف المواشي ستساهم بنسبة كبيرة في انخفاض أسعار المواشي واللحوم بمختلف أنواعها.

وكانت الفيدرالية الوطنية للموّالين قد دعت الوزير الأول للتدخل لدعم أعلاف المواشي، كون المربين يضطرون إلى اقتناء الأعلاف من السوق السوداء ومن الديوان الوطني للحبوب من دون دعم الدولة، مطالبا بدعم مادتي العلف والشعير والنخالة الموجهين للمواشي.

وأكد، عزاوي جيلالي، بأن الموّال في الجزائر تتذكره السلطات وزارة الفلاحة فقط خلال مناسبتي عيد الأضحى وشهر رمضان، في وقت يواجه فيه صعوبات كبيرة لتوفير الأعلاف لماشيته خلال فصل الشتاء، ويضطر كثيرون إلى اقتناء الأعلاف من السوق السوداء حفاظا على ماشيتهم من الهلاك.

وأضاف رئيس الفيدرالية الوطنية للموّالين بأنه ينتظر من الحكومة دعم الأعلاف الموجهة للموّالين، بداية من شهر جانفي الماضي، مشيرا إلى تلقيهم تطمينات من وزير القطاع وكذا الوزير الأول في هذا الخصوص، مطالبا بالتزام المسؤولين على القطاع بهذا الأمر لأن الموّال لن يتمكن من توفير دعم السوق في حالة عدم تلقيه الدعم من الحكومة.