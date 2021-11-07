مطلقات في الثلاثين تبحثن عن قرة العين

لم يسعفهن الحظ لترتقين وتبقين على ذمة أزواجهنّ، كتب عليهنّ أن يكنّ مطلقات، مسحن دمعهن وإرتأين أن تكون لهن بداية جديدة. فبعد كل يوم عاصف غد أجمل، ومن أسرار الحياة أننا نتقلب بين أيامها بين جميل ومحزن إلى أن نجد ضالتنا. هو الأمل الذي يحذو صاحبات إعلاننا اليوم حتى تجد كل واحدة منهن حليلها الذي سيلفها بالحب والمودة ويبلغها السعادة.

الرقم السري :

135784

بنت الأوراس ستجعلك أسعد الناس

لا أعاب في شيء من ناحية جمال الروح والأخلاق. فوالداي حفظهما الله علّماني أبجديات الحياة ولقناني أن كيان المرأة لن يكون إلا بعثورها على رجل صالح يصونها ويحفظها. هذا ما لم يجعلني أنتكس أو أسقط في براثين الحيرة بعد طلاقي. فقد تعافيت من ضر الزمان وتماسكت وبنيت نفسي من جديد.

أنا منال من خنشلة، في ربيعي الـ 33. مطلقة بدون أولاد أحيا في بيت أهلي الذين لن أنسى إحتضانهم لي بعد عصيب المواقف. جميلة وكيّسة، لبقة وحلوة المعشر، أمارس الخياطة وأدير أمور البيت بكل إحترافية.

أبتغي أن أعيد بناء حياتي مع رجل شريف لا تهمّني ولايته، رجل سنه ما بين 35و45سنة. أريده صادقا محترما، وشرطي أن يكون عاملا مستقرا، أقبله مطلقا أو أرملا بطفل أو طفلين، وأعده بالوفاء والإخلاص.

الرقم السري :

135785

من يعيد لي البسمة أكن له زوجة ذات همّة

من الجميل أن يسخر لنا الله من يأخذ بيدنا ويدفع بنا إلى بر الأمان، بر الثّباث والسكينة. وهذا أكثر ما دفعني أن أخط في هذا الركن طلبي وأنا كلي يقين من أنني سأجد الروح التي تلائم روحي. فيحدث بيني وبينها تناغم واحتواء.

أنا شابة من الجلفة، أطل من الشرفة 31من عمري. كتب عليّ الطلاق وعدت إلى بيت أهلي أجرّ أذيال الخيبة وطفلي بين يديّ، متواضعة طيبة لم أترك للإنكسار مكان في قلبي. حيث أنني عولت أن أعيد بناء حياتي من جديد مع رجل يحتضنني ويحتضن طفلي الصغير.

ليس لدي من الشروط سوى أن يكون من سيدق باب قلبي من ولاية الجلفة فقط أو ضواحيها. سنه ما بين 40إلى 50سنة، اقبل أن يكون من سأعمر له الدار وأكمل معه المشوار. مطلقا أو أرملا بأولاد سأخاف الله فيهم وأرعاهم مثل إبني.

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