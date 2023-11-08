10678 شهيد و28500 جريح منذ بداية العدوان على غزة 

إرتفعت حصيلة الشهداء والجرحى من الفلسطينيين نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ الـ 7 من اكتوبر على قطاع غزة والضفة الغربية.

وحسب وزارة الصحة الفلسطينية إرتفعت حصيلة الشهداء والجرحى إلى 10678 شهيدا ونحو 28500 جريح. نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية “وفا”.

وفي تقريرها اليومي حول العدوان أن 10515 شهداء ارتقوا في قطاع غزة وأصيب أكثر من 26 ألفا وفي الضفة الغربية ارتقى 163 شهيدا بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2400 جريح. من بين الشهداء 4324 طفلا و2823 سيدة و649 مسنا فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2550 مواطنا بينهم أكثر من 1350 طفل.

كما اشارت الوزارة إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 يضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل, كما تم إغلاق 71 بالمائة من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.