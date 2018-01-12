11 دج للخبزة الواحدة .. والحرب على البيع العشوائي

توصل الخبازون مع لجنة متكونة من خبراء إلى تحديد سعر مادة الخبز إلى أزيد من11 دج للخبزة الواحدة دون حساب هامش الربح.

كما أعلنت جمعيات الخبازين الحرب على البيع العشوائي للخبز سواءً في المحلات وعلى الأرصفة.