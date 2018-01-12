11 دج للخبزة الواحدة .. والحرب على البيع العشوائي

توصل الخبازون مع لجنة متكونة من خبراء إلى تحديد سعر مادة الخبز إلى أزيد من11 دج للخبزة الواحدة دون حساب هامش الربح.
كما أعلنت جمعيات الخبازين الحرب على البيع العشوائي للخبز سواءً في المحلات وعلى الأرصفة.
كما أعلنت جمعيات الخبازين الحرب على البيع العشوائي للخبز سواءً في المحلات وعلى الأرصفة.
التعليقات (2)
تطبيق القانون الصارم والرقابة شيئ ايجابي لكن عندما نتحدث عن زيادة 1دينار أو2دينار أو3’ لابُد كذالك من ايقاع اللوم على وزارة المالية وحتى البنوك من عدم توفير عملة واحد دينار ودينارين لأنه اصبح في خبر كان بسبب عدم توفره في السوق فالقانون الكتابي شيئ والواقع شيئ آخر
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وهنا البلاد و ساستها و اغنيائها يسقطون في فخ اصحاب المصالح و العملاء و هنا تسقط البلاد تحت سيطرت حلف ما او تحالف دولي مثل سوريا ولبيا او شيء رهيب اخر يخطط لها من عند الدول العدوة بتأمر بعض ساستها الغير الشرفاء و الخونة من اصحاب المال (اصحاب المال الوسخ و الشكارة) (لا سمح الله ..تتعلموا كيف تحبون الجزائر ….الجزائر أولا و أخيرا و الله كبير)