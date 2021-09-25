113 استقالة دفعة واحدة.. شقاق جديد يصيب النهضة في تونس

تقدم 113 من أعضاء الحزب باستقالاتهم بشكل جماعي، وكان من بين موقعي بيان استقالة الاعضاء، قيادات من الصف الأول. على غرار عبد اللطيف المكي وسمير ديلو ومحمد بن سالم، وعدد من أعضاء مجلس النواب المعلق.

وشمل البيان عددا من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي، وبعض أعضاء مجلس الشورى الوطني ومجالس الشورى الجهوية والمكاتب الجهوية والمحلية. وكان سبب الاستقالة وفق المصادر، “الاعتراف بفشل إصلاح الحزب داخليا”.

ومن بين الأسباب أيضا، تحمل النهضة “قدرا مهما من المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في تونس من ترد بشكل عام”. مما استدعى تدخل الرئيس قيس سعيّد قبل أسابيع بقرارات وإجراءات استثنائية.

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