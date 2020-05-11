11656 حالة.. رقم عالمي قياسي جديد في روسيا

عاودت روسيا، اليوم الإثنين، تسجيل مستويات قياسية في عدد الإصابات بفيروس “كورونا” لليوم العاشر على التوالي.

سجّلت روسيا، خلال يوم واحد 11656 حالة مؤكدة، في موجة مرضية قاسية أرجعتها السلطات الروسية إلى اتساع برنامج الكشف.

وعرفت روسيا اليوم وفاة 94 شخصا ليرتفع العدد الكلي للوفيات إلى 2009 شخص، فيما بلغ إجمالي الإصابات 221 ألف و 344 إصابة.

وأرجعت السلطات الروسية هذا الارتفاع المذهل في عدد الإصابات اليومي إلى اتساع رقعة برنامج الكشف عن وباء “كورونا” وليس لتسارع انتشار المرض.

للإشارة، سيجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم اجتماعا حكوميا طارئا لتحديد إمكانية تمديد فترة الحجر والإجازات التي تنتهي مساء اليوم الإثنين.