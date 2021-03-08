117 يوما من قصف “البوليزاريو” المتواصل على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الإثنين ، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأحد واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ117، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، أمس، جنود “المخزن” في منطقة أزمول أم خملة بقطاع أم أدريكة.

أما نهار اليوم الاثنين فقد استهدف القصف الصحراوي، مواقع الإحتلال المغربي في منطقة دومس بقطاع البكاري.

بالإضافة الى تخندقات الإحتلال المغربي بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

كما دكّت صواريخ “البوليزاريو”، مناطق تموقع جنون “المخزن” في منطقة روس لكطيطيرة بقطاع حوزة مرتين متتاليتين.

وختم ذات البيان، أن قصف الجيش الصحراوي مس أيضا جنود الاحتلال المتخندقين بمنطقة أكرارة لحديد بقطاع الفرسية،

أين تمت مشاهدة أعمدة الدخان تتصاعد من القاعدة المستهدفة.