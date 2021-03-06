قصف “البوليزاريو” مستمر..وقوات “المخزن” تتكبّد الخسائر في الأرواح والعتاد

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم السبت، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الجمعة واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ115، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان وزارة الدفاع الصحراوية بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، أمس، جنود “المخزن” في قطاع المحبس.

أين مس القصف الصحراوي تخندقاتهم في منطقتي الشيظمية وروس السبطي.

وبالنسبة لليوم السبت، فلقد دكّت نيران قوات “البوليزاريو” قواعد جنود الاحتلال المغربي بمنطقة أكويرة ولد أبلال بقطاع المحبس.

وأضاف نفس البيان، ان قطاع حوزة تعرض لقصف مركز في مناطق لكطيطيرة، منطقة روس تاركانت، خنكة بنزكة و أحريشة ديرت.

كما استهدفت صواريخ الجيش الصحراوي جنود “المخزن” في منطقة أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد.