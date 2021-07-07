119 وفاة في يوم واحد في تونس بسبب كورونا

سجلت تونس رقما قياسيا جديدا بما يقارب 8 آلاف إصابة و119 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة المنقضية. ويأتي ذلك وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة حملة التطعيم للوقاية من الوباء. وتتجه السلطات لشراء 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة جونسون آند جونسون مباشرة لتدارك هذه الأزمة الصحية الحادة.

وبعد النجاح في احتواء الفيروس في الموجة الأولى العام الماضي، تواجه تونس زيادة في حالات الإصابة الجديدة. وفرضت السلطات حالة العزل العام ببعض المدن منذ الأسبوع الماضي، لكنها رفضت تطبيق الحجر التام بسبب الأزمة الاقتصادية.

وأمام هذه الموجة ومنذ نهاية جويلية الفائت أعلنت السلطات التونسية إغلاقا تاما بـ5 ولايات. حيث شهدت مستشفياتها اكتظاظا مع انتشار المتحورة “دلتا” شديدة العدوى التي ظهرت في الهند ثم انتشرت في دول عدة.

والأسبوع الفائت، أطلقت نقابات ومنظمات مدنية على غرار “الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان” ما وصفته “بنداء استغاثة دولي”. وطالبت “بالتدخل الفوري والعاجل لوضع حد لآلام ومأساة سكان الولاية المنكوبة وإيقاف نزيف الكارثة”.