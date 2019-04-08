12 مليون سنتيم لتشجيع «الخضر» في «كان» مصر!

الوكالات السياحية تتسابق لإغراء الجماهير الجزائرية وفق عدة عروض

شرعت الوكالات السياحية في التحضير لنقل جماهير المنتخب الجزائري إلى بلاد الفراعنة، مع اقتراب موعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

المزمع انطلاقها بداية من 21 جوان القادم، من خلال عروض لإغراء المناصرين وتوفير الظروف الملائمة لهم لتشجيع زملاء محرز عن قرب في بلاد الفراعنة.

وتختلف العروض من وكالة إلى أخرى، حسب الفترة الزمنية، وجاء من بين أقل العروض.

نشرتها وكالة سياحية بالعاصمة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك»، هو 12 مليون سنتيم، لتشجيع كتيبة بلماضي خلال الدور الأول.

أي خلال أسبوعين في غرف ثنائية أو ثلاثية مع تأشيرة الدخول إلى التراب المصري، مع النقل من المطار إلى الفندق ومن الفندق إلى الملاعب مع فندق من 3 نجوم.

يضمن فطور الصباح، وجاء العرض الثاني من وكالة سياحية من شرق البلاد بنفس القيمة، 12 مليونا، مع توفر عرض آخر مقابل 14 مليونا لـ3 أسابيع.

أما فترة شهر كامل لمتابعة كل العرس الكروي الإفريقي من مصر فتكلفته تقدر بـ16 مليون سنتيم.

ورغم أن الجزائريين منشغلون في الفترة الأخيرة بمصير البلاد بعد الحراك الشعبي .

إلا أن تنقل الأنصار إلى مصر جد وارد على اعتبارهم معتادين على تنقلات أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

وكان السفير المصري بالجزائر، أيمن مشرفة، قد وعد في تصريحات سابقة له بتسهيلات إجراء الحصول على التأشيرة.

مع طموحهم لاستقطاب عدد كبير من الجماهير الجزائرية العاشقة لمنتخب بلادها، خاصة وأن السفارة المصرية استخرجت – حسبه – 41 ألف تأشيرة للجزائريين العام الفارط.

ويتوقع ارتفاع العدد مع كأس أمم إفريقيا، حيث تكون الفرصة سانحة من أجل السياحة ومتابعة «الكان» في الوقت نفسه، كما أنها تتزامن مع العطلة الصيفية وتأتي بعد شهر رمضان.