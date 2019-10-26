12 منحة دراسية بمعهد الإعلام الآلي بـ35 مليون

أعلن المعهد العالي للإعلام الآلي “H2It”، عن تنظيم مسابقة للحصول على 12 منحة دراسية تصل قيمتها لـ 35 مليون سنتيم.

وأكد بيان للمعهد العالي للإعلام الآلي، أن الانطلاق في التسجيلات للمشاركة في هذه المسابقة سيكون غدا، عبر الموقع الإلكتروني https://www.ibnrochd.com/concours.

وأضاف نفس المصدر، أن الفائزين في هذه المسابقة بامكانهم الحصول على تخفيضات تصل إلى 100 بالمئة، على الرسوم الدراسية.

وحسب ذات الوثيقة فإن المسابقة تشمل ثلاث مستويات تتمثل في مجال الإعلام الآلي، للحصول على شهادة تقني سام، ومهندس محترف، وماستر محترف.

وقال البيان نفسه، أنه يتم تقديم منح للأربعة الأوائل في كل مستوى، بمجموع 12 فائز.

وأضاف، بأن الطالب الذي يحتل المرتبة الأولى في مستوى التكوين الذي اختاره، سيدرس في المعهد مجانا.

وأكد بأن الطالب الذي يحتل المرتبة الثانية سيتحصل على تخفيض بـ75 بالمائة، والثالث بـ50 بالمائة والرابع بـ25 بالمائة.

وأضاف البيان نفسه، أن المسابقة ستكون عن طريق امتحانات كتابية، في مادة الرياضيات، علوم الحاسوب، والمنطق.

وحدد المعهد شروط لاجتياز المسابقة حسب مستويات التكوين المهني، فبالنسبة لتقني سام يشترط مستوى ثالث ثانوي.

وأضاف، بالنسبة للحصول على شهادة مهندس، فعلى الطالب أن يكون متحصلا على شهادة البكالوريا + 2 في تخصص الإعلام الآلي.

وأكد بالنسبة للماستر تشترط شهادة البكالوريا + 3 في الإعلام الآلي، أو شهادة مهندس من المعهد العالي للإعلام الآلي.

للإشارة، يعد المعهد العالي للإعلام الآلي، يعد مجمع ابن رشد وله شراكات مع عدة شركات عالمية رائدة في الإعلام الآلي.