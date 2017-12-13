أحرز المنتخب الوطني الجزائري للجيدو (رجال وسيدات)، 12 ميدالية منها ذهبيتين، خلال مشاركته في الدورة الدولية للجيدو التي جرت بتونس.

وأهدى كل من المصارع أيوب حداد (أقل من 81 كلغ)، والمصارعة فايزة أساهين (أقل من 52 كلغ)، الميدالية الذهبية للجزائر.

وعادت الميداليات الفضية لكل من خديجة بخيرة، إيمان ربيعي، إسحاق منصري، وخالد فريون. في حين نال عبد الرحمان عمارة البرونزية.

وجاءت هذه الميداليات لتضاف للخمس ميداليات التي حققها مصارعونا في اليوم الأول من هذه الدورة، لتكتمل حصة الجزائر بـ12 ميدالية.

وتعتبر هذه الحصيلة مرضية بالنسبة للمشاركة الجزائرية في هذه الدورة، بالنظر لقوة المنافسة وسيطرة البلد المنظم تونس على الدورة.