12 نقابة ترفض قرار لباطشة إقالة الأمين العام لاتحادية عمال البنوك والتأمينات

عبرت 12 نقابة في مختلف المؤسسات لقطاعي البنوك والتأمينات، عن رفضها لقرار توقيف الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال هاذين القطاعين.

واعتبر الامناء العامون لهذه النقابات، أن قرار لباطشة الامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، “غير شرعي ومخالف لنصوص القانون الأساسي.

وقال الأمناء العامون الموقعون على البيان، إن القرار محاولة صارخة لتضليل الموقف لأجل الانجرار وراء مخطط زعزعة استقرار القطاع.

وتهدف هذه المخططات –على حد قولهم- إلى فتح الباب امام النقابات المستلة للولوج الى مؤسساتهم والاستحواذ على التمثيل النقابي.

وجاء في بيان النقابات،”نخلي مسؤوليتنا كنقابات مؤسسات وفروع تابعة للقطاعين من مسؤولية أي انزلاقات”.

وأشار الرافضون لقرار لباطشة إلى أن علاقة الأمين العام للاتحادية مع الأمناء العامون مبنية على الاحترام والتفاهم.

وذكّر ممثلو النقابات المحتجة، لباطشة بتعهده على نبذ وإسقاط كل الممارسات القديمة وغير قانونية.

ودعا الأمناء العامون للنقابات، لباطشة الى مراجعة قراره، وهذا حفاظا على مصالح القطاع وتلاحم الرؤى داخل قيادة الاتحاد.

وعبر الموقعون على البيان، عن رفضهم للتعامل مع أي شخص يتم تعيينه بالاتحادية بهذه الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد.