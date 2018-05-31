 120 دينار زكاة الفطر هذا العام

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أن زكاة الفطر عن شهر رمضان قد حددت هذه السنة بمائة وعشرون دينار( 120دج) .

ودعت الوزارة في بيان لها الى المبادرة بإخراج زكاة الفطر عن شهر رمضان الفضيل، بالشروع في إخراجها في منتصف رمضان.

مشيرة إلى أنها قدرت هذه السنة بمائة (120) دينار جزائري، وهي قيمة صاع (2 كلغ) من غالب قوت بلدنا.

وأوضحت الوزارة أنها كلفت أئمة المساجد بالتعاون مع رؤساء اللجان الدينية المسجدية عبرالوطن بالشروع في جمع زكاة الفطر ابتداء من منتصف رمضان.

على ألا توزع على مستحقيها الذين أحصتهم لجان صندوق الزكاة إلا يوما أو يومين قبل عيد الفطر المبارك.

كما ذكرت الوزارة أيضا بأن زكاة الفطر تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا أوكبيرا، غنيا أوفقيرا.

إن كان يملك ما يزيد عن قوت يومه، يخرجه المكلف عن نفسه وعن كل من تجب عليه كفالته.

مضيفة أن إخراجها نقدا أنسب للفقراء لأنها شرعت لإغنائهم عن السؤال يوم العيد، وذلك يتحقق بدفع القيمة.