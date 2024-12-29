120 قتيلا في تحطم طائرة بكوريا الجنوبية

أعلنت السلطات الكورية الجنوبية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حريق اندلع بطائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار موان الدولي جنوبي البلاد إلى 120 قتيلا.

وانحرفت الطائرة التي كانت تقل 181 شخصا -بينهم 6 من طاقم الضيافة- عن المدرج مباشرة بعد الهبوط واصطدمت بحاجز. واندلت النيران بها.

وقالت إدارة الطوارئ في البلاد إن عجلات الهبوط على الأرجح تعرضت لخلل.

وأشارت التقديرات الأولية عن مصرع 23، قبل أن يرتفع العدد بعد ذلك بشكل متسارع إلى 62 قتيلا، ليصل لاحقا إلى 120. في حصيلة غير نهائية.

وتظهر مقاطع فيديو منتشرة على منصة “إكس” أن الطائرة انحرفت عن مسارها أثناء الهبوط واصطدمت بجدار. مما أدى إلى اندلاع النيران فيها، وفقا للشرطة ورجال الإطفاء.

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