124 مليون شخص عانوا من إنعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2017 

كشف تقرير عالمي حول الأزمات الغذائية، أن نحو124 مليون شخص في51 دولة عانوا من إنعدام الأمن الغذائي الحاد خلال 2017.

وهذا بزيادة 11 مليون شخص عن العام الذي سبقه 2016 أضاف ذات التقرير .

وحذر تقريرهذه السنة مجموعة من الشركاء الدوليين للمساعدات الإنسانية، منظمة الفاو، والاتحاد الأوروبي، من الخطربشأن ارتفاع مستويات الجوع الحاد في العالم.

مضيفا لا يزال النزاع السبب الرئيسي لانعدام الأمن الغذائي الحاد في 18 دولة، من بينها 15 دولة في إفريقيا، أو في الشرق الأوسط.

حيث يمثل 60 في المائة من المجموع العالمي لحالات انعدام الأمن الغذائي الحاد, أو ما يعادل 74 مليون شخص.

كما إعتبر التقريرالجفاف من بين الأسباب الرئيسية للأزمات غذائية في 23بلداً، ثلثاها في إفريقيا، وكانت السبب في معاناة نحو39 مليون.