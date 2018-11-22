«13 ألـــف شخـــص اشــتروا أسهـــما بـــ4 آلاف و200 مليــار في مــؤسسـات عمــوميــة»

مدير بورصة الجزائر.. يزيد بن موهوب لـ النهار:

«صيدال والأوراسي أكثر المؤسسات التي تعرف إقبالا متبوعة بشركات خاصة»

«شراء الأسهم سيكون عن بُعد قبل جوان 2019»

يمتلك ثلاثة عشر ألف شخص جزائري أسهما في شركات أغلبها تنتمي إلى القطاع العام، ممثلة في مجمع «صيدال» للدواء وفندق الأوراسي، لتأتي باقي الشركات الخاصة بدرجة أقل من حيث الاهتمام والمساهمة.

تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن بورصة الجزائر، على لسان مديريها العام يزيد بن موهوب، إلى وجود 13 ألف جزائري نسبة كبيرة منهم من المواطنين متبوعين بأصحاب شركات لكن بنسبة ضعيفة، اشتروا أسهما في مؤسسات عمومية بقيمة وصلت إلى 42 مليار دينار، حيث تتراوح قيمة السهم مابين 295 دينار و450 دينار وألف و200 دينار.

وقال بن موهوب في تصريح هاتفي خص به «النهار»، إن بورصة الجزائر تسجل إقبالا كبيرا من طرف المواطنين، خاصة بعد فتح مجمع «صيدال» للدواء لرأسماله، وكذا فندق «الأوراسي»، فيما تعرف المؤسسات التابعة للقطاع الخاص على غرار «أليانس» للتأمينات و«شركة رويبة» للعصائر و«بيوفارم» إقبالا أقل.

أما عن المؤسسات التي تنوي فتح رأسمالها، مؤخرا، فستشمل –حسب بن موهوب- شركة AOM I NVEST بداية من شهر ديسمبر الداخل، مصنفة ضمن قائمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مختصة في الفندقة والاستحمام، في انتظار الانتهاء من مفاوضات مع مؤسسة مختصة في الفلاحة أبدت عزمها في فتح رأسمالها.

هذا، وأعلن مدير عام بورصة الجزائر، عن الانتقال من حصة واحدة إلى ثلاث حصص في الأسبوع، وتغيير بعض التدابير الخاصة بالتسعيرة بنظام الانتقال من خمسة إلى واحد دينار، في انتظار اعتماد نظام جديد لشراء الأسهم خلال السداسي الأول من العام القادم يكون عن بعد عبر طريق إلكتروني.

وبالنظر إلى الظروف المالية التي تمر بها بلادنا منذ 2014، فإن المتعاملين الاقتصاديين مدعوون للتضامن والاستثمار عبر بورصة الجزائر مع الاستفادة من كل الضمانات المتعلقة بالجانب الربحي والإعفاءات الضريبية.

وعليه فإن الانضمام لبورصة الجزائر يتيح للشركات فرصة كسب سمعة دولية تساعدها على اقتحام الأسواق العالمية، في ظل التوجه الاقتصادي الجديد للجزائر الذي يستهدف تصدير المنتوجات والخدمات في الأسواق العالمية.