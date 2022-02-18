13 ألف مليار ديون ضريبية متراكمة

أغلبها عبارة عن مخالفات قضائية

5 آلاف منصب شاغر في مديرية الضرائب بعد استفادة أصحابها من تقاعد مسبق

أعضاء لجنة المالية: “الجوية الجزائرية رفضت إلغاء TVA على رحلات الجنوب ومديرة الضرائب قالت إن ذلك من صلاحيات وزارة النقل”

يقدّر إجمالي الديون الضريبية المتراكمة على مدار عدة سنوات خلت، بثلاثة عشر ألف مليار سنتيم، أغلبها تتعلق بمخلّفات المخالفات القضائية التي لم تعرف تحسنا من حيث التحصيل، يقابلها بقاء خمسة آلاف منصب شاغر تحصيه المديرية العامة للضرائب، يخصّ موظفين استفادوا من تقاعد مسبق ولم يتم استخلافهم.

وقد بلغت قيمة المخالفات القضائية التي يتم تحصيلها بثمانية آلاف مليار سنتيم من إجمالي الثلاثة عشر ألف مليار، كديون متراكمة تعود لعدة سنوات.

فيما تبقى القيمة المتبقية عبارة عن ديون ضريبية لم يتم تحصيلها من طرف المديرية العامة للضرائب.

ورغم المبلغ المالي الضخم الذي يتواجد خارج خزينة هذه الهيئة العمومية،

إلا أن المديرة العامة للضرائب، كشفت خلال جلسة الاستماع التي خصِصت لها من طرف لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، عن بلوغ نسبة التحصيل الضريبي، حسب آخر الإحصائيات، خمسة وتسعين من المئة.

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ومن بين النقاط التي كانت محل مناقشة، تطرق أعضاء اللجنة خلال الجلسة دائما، إلى قضية بقاء خمسة آلاف منصب شاغر بعد استفادة أعوان الضرائب من تقاعد مسبق،

والتأخر في عمليات استخلافهم من أجل تمكن المديرية من أداء مهامها على أكمل وجه، مع العمل على تحسين ظروف العمل للموظفين والإطارات الحاليين.

وفي ردّها على تساؤلات بعض النواب بخصوص إلغاء بعض الضرائب والرسوم على المنتوجات الغذائية، اكتفت المديرة العامة للضرائب بالقول إن “هذا القرار صادر عن رئيس الجمهورية، وما علينا إلا تطبيقه من دون الخوض في التفاصيل”.

مذكرة بأن قانون المالية لسنة 2022 خفف من العديد من الأعباء الضريبية، في وقت دعا النواب إلى التخفيف أكثر من العبء الضريبي على المواطنين، والعمل على مساعدة توسيع رقعة الاستثمار.

هذا وفيما يتعلق بموقف المديرية العامة للضرائب من رفض إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية إلغاء الرسم على القيمة المضافة “TVA” على تذاكر الرحلات الجوية الخاصة بالجنوب، أكدت المديرة العامة، بأن ذلك يبقى من اختصاص وزارة النقل، فيما تم التأكيد على نشر المزيد من الأعوان عبر الشريط الحدودي.

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ومن جانبه، كشف المدير العام للجمارك، نور الدين خالدي، عن تسجيل ارتفاع في حصيلة مكافحة التهريب بنسبة بلغت 237 من المئة، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى غاية 2019 مقارنة بالفترات التي سبقتها.

مما جعل أعضاء اللجنة يتساءلون خلال جلسة الاستماع التي خصصت له، عن أسباب تفشي ظاهرة التهريب ومطالبتهم بنشر المزيد من الأعوان عبر الشريط الحدودي.

خاصة الجنوبي منه، وفتح باب التوظيف أمام الأعوان والإطارات الشبيهين، بعد إعلان المدير العام عن إحصاء سبعة عشر ألف موظف شبيهي بين عون وإطار، الذي قال عنه إنه غير كافٍ.

كما طالب أعضاء اللجنة بتحسين ظروف العمل والرفع من عدد السيارات رباعية الدفع وبتسهيل الإجراءات الجمركية.

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