13 جانفي..موعد طرح OPPO لهاتفها الجديد OPPO Reno6

أعلنت شركة OPPO، العلامة التجارية الرائدة عالمياً في مجال الأجهزة الذكية عن موعد إطلاق هاتف OPPO Reno 6 في الجزائر.

والذي سيكون يوم 13 جانفي على الساعة 20.00، اين سيتم الإعلان عنه ومواصفاته الفنية والمعلومات المتعلقة به وسعره، بالإضافة الى مفاجئات اخرى.

ويتمتع هذا الهاتف بتصميم جميل ووزن خفيف.

كما ستأتي الصورة بتأثير البوكي لـ “OPPOReno6” بخلفية فنية بنفس جودة الصور الاحترافية حيث تقوم بتفتيح صورة الشخص المصور وضبط درجة الألوان تلقائيا.

و إضافة تأثير ضبابي بتأثير البوكي عن طريق استغلال الانعكاسات الضوئية لوضع الشخص المصور في قلب الصورة, كما يدعم الصورة و الفيديو في الليل و النهار.