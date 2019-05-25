13 جريحا في انفجار طرد مفخخ بفرنسا والبحث جار عن مشتبه به

ارتفع عدد المصابين، في انفجار طرد مفخخ، بأحد شوارع ليون، في فرنسا، مساء أمس الجمعة، إلى 13 جريحا، إصاباتهم طفيفة.

وقالت وزيرة العدل الفرنسيّة، “نيكول بيلوبيه”، إن عمليات البحث عن المشتبه به لا تزال مستمرة، واعتبرت أنه من المبكر جدا، الحديث عن فرضية العمل الإرهابي.

وذكرت مصادر عن الشرطة، أن الطرد يحتوي على براغ ومسامير، وتم وضعه أمام مخبزة عند مفترق شارعين، في قلب مدينة ليون.

من جهته، قال الرئيس الفرنسي، “إيمانويل ماكرون”: ” إن هجوما وقع في ليون، ليست من صلاحياتي أن أضع حصيلة، لكن اليوم لا ضحايا، هناك جرحى، وبالطبع أتعاطف مع الجرحى وأسرهم” .

وكان وزير الداخلية الفرنسي، قد دعا في تغريدة على تويتر، إلى تعزيز أمن المواقع العامة، التي تستضيف أحداثا رياضية وثقافية ودينية في البلاد.