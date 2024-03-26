13 مليون بطاقة ذهبية.. بريد الجزائر يحقق رقما قياسيا

أعلن بريد الجزائر عن بلوغ عدد إصدارات البطاقة الذهبية 13 مليون بطاقة، ما يمثل إنجازا باهرا في تحديث الخدمات المالية الرقمية في البلاد.

وكتب وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، كريم بيبي تريكي، عبر صفحته الرسمية على موقع فايسبوك. “13 مليون بطاقة “الذهبية” : احسنتم بريد الجزائر !!”، مضيفا “نقترب من تحقيق هدفنا المسطر في مخطط عمل القطاع. بالانتقال من 6 مليون في بداية 2020 إلى 14 مليون حامل لبطاقة الدفع الإلكتروني “الذهبية” مع نهاية 2024″.

وأردف تريكي “ويرافق هذا الارتفاع في عدد حاملي بطاقة “الذهبية”، ارتفاع معتبر في عدد عمليات الدفع عبر الانترنت باستعمال بطاقة “الذهبية”، حيث انتقلنا من 5 مليون عملية في 2020 إلى أكثر من 60 مليون في 2023″، “تواصل بريد الجزائر الاضطلاع بدورها الأساسي في تعزيز الشمول المالي حيث تعتبر بطاقة “الذهبية” ومنصتها الالكترونية للمعاملات الالكترونية، لبنة هامة، إلى جانب شبكات الاتصالات، لتطوير وتعميم الدفع الإلكتروني في بلادنا”ّ.

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