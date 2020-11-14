130 فردا من حراس ترامب مصابين بفيروس كورونا

أصيب أزيد من 130 من عملاء الخدمة السرية المكلفين بحراسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفيروس كورونا.

وحسب وكالة الانباء الفرنسية، فقد أصيب معظم الأشخاص بسبب سفرياتهم المتعددة في إطار التجمعات الانتخابية مع الرئيس الحالي والمرشح الجمهوري ترامب.

و حسب ذات المصدر ،تأتى هذه الإصابات، بعد أحداث عدة شهدها البيت الأبيض خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بما فيها حفل نظم لمناسبة انتخابات 3 نوفمبر الماضي.

من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن ما لا يقل عن 30 من عناصر الخدمة السرية قد ثبُتت إصابتهم بكوفيد-19 فى الأسابيع الأخيرة.

وتحدثت الصحيفة عن حالة تفش “مستمرة” بينهم، فيما طلب من نحو 60 آخرين البقاء فى الحجر الصحي.

هذا وعاد فيروس كورونا ليضرب مجددا عناصر جهاز الخدمة السرية الأمريكية المكلف بحراسة الرئيس دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن والبيت الأبيض، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية الجمعة.