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14 رحلة دولية إضافية أسبوعيا ابتداء من الأحد المقبل

بقلم م .فيصل
14 رحلة دولية إضافية أسبوعيا ابتداء من الأحد المقبل
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كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن برنامج إضافي يتضمن 14 رحلة دولية في الاسبوع. وسينطلق العمل  بهذا البرنامج بداية من الاحد المقبل . 

وأوضح بيان الجوية الجزائرية نشرته عبر صفحتها الفيسبوك تضمن تحديثا جديدا في برنامج  عدد من الرحلات الدولية. وجاء برنامج رحلتين على الخط الجزائر- دبي مبرمج كل يوم أحد وخميس، بينما رحلتين دبي-الجزائر سيكون كل يوم اثنين وجمعة.

في حين رحلتين على الخط الجزائر- لندن-الجزائر برمجت كل أحد وثلاثاء، وبرمجت رحلتين على الخط الجزائر-فرانكفورت- الجزائر كل يوم أحد وجمعة.واضاف البيان أن  رحلتين على الخط الجزائر- روما-الجزائر  برمجت كل يوم ثلاثاء وخميس.

كما تم برمجت رحلتين على الخط الجزائر- اسطنبول- الجزائر كل يوم اثنين وأربعاء.  وأيضا رحلتين على الخط الجزائر-ب رشلونة-الجزائر برمجت كل يوم  ثلاثاء وسبت.

وإختتم بيان الجوية الجزائرية بالتذكير على الاحترام الصارم للتدابير الصحية وكذا شروط دخول الدول المعنية تخضع لقرارات السلطات المختصة لكل بلد.

رابط دائم : https://nhar.tv/rApAw
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