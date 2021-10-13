14 رحلة دولية إضافية أسبوعيا ابتداء من الأحد المقبل
كشفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم عن برنامج إضافي يتضمن 14 رحلة دولية في الاسبوع. وسينطلق العمل بهذا البرنامج بداية من الاحد المقبل .
وأوضح بيان الجوية الجزائرية نشرته عبر صفحتها الفيسبوك تضمن تحديثا جديدا في برنامج عدد من الرحلات الدولية. وجاء برنامج رحلتين على الخط الجزائر- دبي مبرمج كل يوم أحد وخميس، بينما رحلتين دبي-الجزائر سيكون كل يوم اثنين وجمعة.
في حين رحلتين على الخط الجزائر- لندن-الجزائر برمجت كل أحد وثلاثاء، وبرمجت رحلتين على الخط الجزائر-فرانكفورت- الجزائر كل يوم أحد وجمعة.واضاف البيان أن رحلتين على الخط الجزائر- روما-الجزائر برمجت كل يوم ثلاثاء وخميس.
كما تم برمجت رحلتين على الخط الجزائر- اسطنبول- الجزائر كل يوم اثنين وأربعاء. وأيضا رحلتين على الخط الجزائر-ب رشلونة-الجزائر برمجت كل يوم ثلاثاء وسبت.
وإختتم بيان الجوية الجزائرية بالتذكير على الاحترام الصارم للتدابير الصحية وكذا شروط دخول الدول المعنية تخضع لقرارات السلطات المختصة لكل بلد.