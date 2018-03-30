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14 شهيدا و 1416 جريحا في مسيرة يوم الأرض بغزة

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14 شهيدا و 1416 جريحا في مسيرة يوم الأرض بغزة
بقلم أمينة ج

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “معا” اليوم الجمعة، عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة أكثر من 1416 آخرين

خلال مواجهات يوم الأرض بقطاع غزة، مع جيش الاحتلال الصهيوني

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية عن إصابة أكثر من 1416 فلسطينيا بجراح مختلفة واستنشاق للغاز المسيل للدموع.

وأضاف ذات المصدر، أن مستشفيات شمال قطاع غزة دعت المواطنين بضرورة التبرع بالدم

لصالح الجرحى والمصابين من المواجهات الدائرة مع الاحتلال الصهيوني على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

ورفع العلم الجزائري في كل المسيرات التي خرجت لإحياء يوم الأرض.


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