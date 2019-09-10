 14 عرض شراء تم إيداعه لدى شركة “إيغل أزور”

كشفت شركة الطيران الفرنسية “إيغل ازور”، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت 14 عرض شراء من قبل شركات دولية.

وأفادت “إيغل أزور” في بيان لها أن 14 شركة دولية أدلت بإهتمامها الكبير بإقتناء أسطول الشركة المفلسة.

ووصفت “إيغل أزور” كل العروض المودعة لديها بالمثالية لكن يجب التأكد من جدية الرشحين وتمويلاتهم خلال الأيام القادمة.

وأضافت شركة “إيغل أزور” أن مديرها القضائي سيحاول وضع هذه العروض من أجل الوصول لخطة نقل جيدة.

مشيرة أن العروض التي تم إيداعها أمس الإثنين تتطلب تصفية قبل عرضها أمام المسؤول القضائي قبل الإثنين المقبل.