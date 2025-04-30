14 قتيلا إثر حريق هائل بفندق بكولكاتا في الهند

إندلع حريق هائل في أحد الفنادق بمدينة كولكاتا شرقي الهند، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا. حسب ما أفادت به الشرطة اليوم الأربعاء.

وقال الضابط في الشرطة، مانوج كومار فيرما، للصحفيين إن الحريق اندلع مساء الثلاثاء في فندق “ريتوراج” بوسط كولكاتا، وتمت السيطرة عليه بعد جهود استغرقت وقتا طويلا بمشاركة 6 عربات إطفاء. ولم يُعرف سبب الحريق على الفور.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام هندية أشخاصًا يحاولون الهروب عبر النوافذ والحواف الضيقة للمبنى.

وذكرت صحيفة ذا تليغراف المحلية، أن شخصا واحدا على الأقل لقي حتفه بعدما قفز من فوق سطح المبنى محاولا النجاة.

وكتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة إكس أنه يشعر بـ”الأسى” لفقدان الأرواح جراء الحريق.

وتعد الحرائق أمرا شائعا في الهند، حيث غالبا ما يتجاهل عمال البناء والسكان قوانين البناء ومعايير السلامة.