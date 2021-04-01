141 يوما من قصف الجيش الصحراوي المستمر على قوات “المخزن”

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية،اليوم الخميس ،في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ141، هجماته المكثفة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح بيان “البوليزاريو” بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، امس الأربعاء واليوم، جيش “المخزن” في عدة مناطق.

ففي قطاع الفرسية، تم استهداف منطقتي أكرارة أشديدة وألفيعيين.

بالإضافة الى قصف مواقع جنود الاحتلال الإحتلال المغربي بمنطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

اما بالنسبة لليوم الخميس، فلقد مس القصف الصحراوي قواعد جنود “المخزن” المتمركزين في منطقة فدرة التمات بقطاع حوزة.

وبنفس القطاع استهدفت نيران “البوليزاريو” مواقع الإحتلال المغربي في شمال أحريشة.

وواصل نفس البيان استعراض العمليات العسكرية للجيش الصحراوية، والتي مست ايضا منطقة أبيرات تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقة أم أدكن بقطاع البكاري حسب ما أفاده بها البيان العسكري رقم 141.