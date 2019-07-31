146 ألف حقيبة مدرسية من وزارة التضامن لأطفال العائلات المعوزة قريبا

سيشرع وزيرة التضامن الوطني في توزيع الحقيبة والمستلزمات المدرسية على أطفال العائلات المعوزة قريبا.

وأكدت غنية الدالية انه يتوقع استفادة حوالي 146 ألف طفل خلال الدخول المدرسي المقبل.

وقالت الوزيرة في الكلمة التي ألقتها بمناسبة حفل تكريم الأطفال المتفوقين في امتحانات آخر السنة بقصر الثقافة مفدي زكريا أن نسبة النجاح هذه السنة 98 بالمائة للطور الابتدائي، 78 بالمائة للطور المتوسط.

مشيرة إلى أن هذه النتائج تعبر بوضوح عن العمل المبذول في الميدان من طرف الأساتذة و المربيين والطواقم البيداغوجية.

وهي أيضا رغبة وروح المثابرة والطموح لدى أبنائنا المتمدرسين بمؤسسات التربية والتعليم المتخصصين من ذوي الاحتياجات الخاصة أو الموضوعين بمراكز ومؤسسات رعاية الطفولة.

وذكرت الوزيرة بالشبكة المؤسساتية الوطنية تحت الوصاية لرعاية الطفولة بشتى فئاتها الاجتماعية والتي تخطت 342 مؤسسة ومركزا متخصصا متمثلة في 238 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصصين خلال الموسم الدراسي 2018- 2019 تكفلت بـــ22.729 طفلً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

104 مؤسسة ومركز لحماية ورعاية الطفولة تتكفل بــ.3411، منهم 851 متمدرس في الأطوار الثلاثة خلال السنة الدراسية 2018- 2019.