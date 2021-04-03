15 أفريل آخر أجل لاستقبال ملفات منحة 5 آلاف دينار

تخصّ التلاميذ المعوزين المتمدرسين في المؤسسات التربوية

إعداد قائمة أولية للمعوزين لإدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية

حدّدت وزارة التربية الوطنية، تاريخ 15 أفريل الجاري، كآخر أجل لاستقبال ملفات المنحة الخاصة المقدرة بـ 5 آلاف دينار، التي تم استحداثها مؤخرا، حيث تشمل هذه المنحة ٤ فئات تتمثل في البطالين، اليتامى، المطلقات وذوي الدخل الضعيف.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الملفات شرع في تقديمها يوم 28 مارس الماضي، لتمتد إلى غاية 15 أفريل، وهذا حتى تتم دراستها وتحديد أصحابها ومن ثمة حصول أولياء التلاميذ المعوزين على المبلغ.

وتعدّ القائمة الأولية للتلاميذ المعنيين بالمنحة المدرسية الخاصة على أساس المعلومات الواردة في استمارة طلب الاستفادة من المنحة المدرسية، والتي تملأ من طرف وليّ أو وصيّ التلميذ، وترفق بصك بريدي مشطوب للمستفيد، وترسل القوائم الأولية مرفوقة بالوثائق المبررة لأحقية الاستفادة، إلى البلديات من أجل إدراجها في البطاقية الوطنية الرقمية.

وكانت “النهار” قد نشرت تفاصيل هذه المنحة التي أعلن عنها في المرسوم الرئاسي ١٦ / ٢١ المؤرخ في 08 / 02 / 2021 والمقدرة بـ 5 آلاف دينار. تصرف في حسابات بريدية أو حوالات أولياء أو أوصياء التلاميذ، وتدوّن المنحة في بطاقية وطنية رقمية متعددة القطاعات، بعد إعدادها من طرف لجنتي الدائرة والولاية المنشأتين لهذا الغرض.

وتخصّ هذه المنحة كل تلميذ ينتمي إلى إحدى الفئات الاجتماعية المعوّزة ومسجل بصفة نظامية في مؤسسة التربية والتعليم العمومية أو مؤسسة التربية والتعليم المتخصصة، وتمنح مرة واحدة في بداية كل سنة دراسية لكل تلميذ ينحدر من عائلة محرومة ولا يتوفر لأوليائه أو أوصياء أي دخل أو يقل أو يساوي الدخل الشهري لأوليائه أو أوصياء الحد الوطني الأدنى المضمون.

وتحدد الفئات المعنية بهذه المادة حسب المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار وزاري مشترك بين وزراء التربية والداخلية والتضامن الوطني والمالية

كما للمصالح التابعة لوزارة التضامن، حسب النص ذاته، الاطلاع على البطاقية الوطنية، وتحدد كيفيات تنسيق العمل الرقمي بين القطاعات المعنية عند الحاجة بموجب قرار وزاري مشترك بين الداخلية، التربية، التضامن، المالية والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، وتنشأ البطاقية الوطنية الرقمية بعد التحقق والتأكد من المعلومات المتعلقة بأولياء التلاميذ المعنيين بالمنحة.