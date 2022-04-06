15 ألف معتمر سجّلوا منذ إعادة فتح العمرة

أحصت وكالات السياحة والأسفار، حوالي خمسة عشر ألف شخص سجلوا أنفسهم لأداء مناسك عمرة رمضان لموسم 2022، بعد غياب دام عامين كاملين، في انتظار ارتفاع العدد ليصل إلى ثلاثين ألفا مع نهاية الشهر الفضيل.

اتحاد الوكالات السياحية يطالب بتوفير 10 آلاف مقعد إضافي

وكشف رئيس الاتحاد الوطني لوكالات السياحة والأسفار، مولود يوبي، عن عدة مراسلات بعث بها إلى عدة وزراء معنيين، على غرار الشؤون الدينية والأوقاف والنقل وكذا السياحة والصناعات التقليدية، من أجل العمل على رفع عدد مقاعد طائرات “الجوية الجزائرية” في رحلاتها باتجاه البقاع المقدسة تحسبا لعمرة رمضان، بعد تسجيل إقبال رهيب من طرف الراغبين في أداء هذه المناسك مقابل عرض يفتقد لعشرة آلاف مقعد على الأقل.

تسعيرة عمرة المنتصف الثاني من رمضان تتراوح بين 30 و33 مليون سنتيم

وأكد المتحدث في الحديث الذي خص به “النهار”، أن المرشحين لأداء عمرة منتصف الثاني من الشهر الفضيل، عليهم بدفع تسعيرة أكبر من تلك الخاصة بالمنتصف الأول، والتي تتراوح بين ثلاثين وثلاثة وثلاثين مليون سنتيم، لإقامة محددة بخمسة عشر يوما.

ولدى حديثه عن تسعيرة تذكرة الرحلة الجوية التي تربط الجزائر بالمملكة العربية السعودية، قال محدثنا إن التسعيرة المعتمدة من طرف “الجوية الجزائرية” تعدّ الأرخص مقارنة بتلك المعتمدة من قبل الطيران السعودي، والمحددة باثني عشر مليون وسبعمائة ألف سنتيم، والإماراتي بتسعة عشر مليون سنتيم.

وكان الديوان الوطني للحج والعمرة، قد طالب المعتمرين بدفع تكاليف الخدمات التي تقدمها السعودية بالعملة الصعبة، وهو ما أثار حفيظة أصحاب الوكالات، بعدما اعتبروا ذلك مخالفا لقوانين الصرف المعمول بها في الجزائر، لولا تدخل مصالح البنك المركزي، التي أنهت المشكل بترخيصها للوكالات المعتمدة المرخصة المنظمة للعمرة، تسديد قيمة الخدمات المقدمة للمعتمرين بالسعودية عن طريق التحويلات البنكية من حساباته بالعملة الصعبة الموطنة لدى البنوك.

وقد تحصلت 326 وكالة سياحة وأسفار على اعتماد الديوان الوطني للحج والعمرة للمشاركة في تنظيم عمرة رمضان 2022.