إفتتاح التسجيلات لموسم العمرة أمام الجزائريين

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح التسجيلات لأداء مناسك العمرة، للجزائريين، ابتداء من الأسبوع المقبل.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “تقرّر افتتاح التسجيلات، لموسم العمرة للعام الهجري الجاري 1443. أمام الجزائريين الراغبين، في أداء هذه الشعيرة الدينية، ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وعليه، كلّف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الوزير الأول باتخاذ التدابير اللازمة، لإنجاح هذه العملية.

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الحج والعمرة.. السماح لهذه الفئة العمرية بمرافقة ذويهم لدخول الحرمين

كشفت وزارة الحج والعمرة، في السعودية، عن السماح لفئة عمرية بمرافقة ذويهم لدخول الحرمين. كما أعلن وكيل الوزارة هشام بن عبد المنعم بن سعيد، أن الحد الأدنى للأطفال لإصدار تصاريح العمرة هو 5 سنوات.

في حين أوضح بن سعيد في مداخلة مع قناة “السعودية” أنه “بعد إلغاء التصاريح سيسمح لجميع الأطفال بدخول الحرمين الشريفين”. و”ذلك لأنه تم إلغاء التصاريح الخاصة بأداء الصلاة فيهما”.

وحول ضرورة تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”، قال وكيل وزارة الحج والعمرة إن “للتطبيقين ضرورة تنظيمية في عملية تحسين تجربة ضيوف الرحمن الرقمية”. و”التحكم في الأفواج، وإتاحة الخيار لضيوف الرحمن عند التخطيط والحجز المسبق لأداء العمرة،ومعرفة مدى الطاقة الاستيعابية،والكثافة العددية،وفق الألوان في التطبيقين”.

كما سمحت السلطات السعودية، لغير المحصنين ضد كورونا، أو الذين لم يستكملوا التحصين بأداء العمرة ودخول المسجد الحرام والمسجد النبوي.

في حين، أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي للجائحة وما رفعته الجهات الصحية المختصة ولما تم تحقيقه من مكتسبات في مكافحة الجائحة في ظل دعم قيادة المملكة .

كما تقرر إلغاء التباعد في الصلاة بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وكذا المساجد والجوامع عبر الممملكة مع إبقاء على إرتداء الكمامة.

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