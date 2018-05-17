15 بندًا لمقترح خطة تحرك عربية ضد “نقل السفارة إلى القدس”

تناقش الجامعة العربية، اليوم الخميس، على مستوى وزراء الخارجية، مشروع قرار عربي يتضمن 15 بندا لمواجهة أمرين.

نقل واشنطن سفارتها من “تل أبيب” للقدس، والثاني مرتبط بوقف “المجازر الصهيونية”، بحق المظاهرات السلمية الفلسطينية المنددة بذلك.

ومن أبرز البنود المقترحة، قطع أو تخفيض العلاقات مع الدول التي ستحذو حذو واشنطن في نقل سفاراتها للقدس.

ومطالبة مجلس الأمن بمنع إنشاء الدول بعثات دبلوماسية في القدس، والمطالبة بتشكيل لجنة تحقيق دولية بمجزرة غزة الأخيرة.

وارتكب الجيش “الصهيوني”، الاثنين والثلاثاء، مجزرة بحق المتظاهرين السلميين على حدود قطاع غزة.

واستشهد فيها 62 فلسطينيًّا وجرح 3188 آخرون، بالرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكان المتظاهرون يحتجون على نقل السفارة الأمريكية الذي تم الاثنين إلى مدينة القدس المحتلة، ويحيون الذكرى الـ 70 لـ”النكبة”.